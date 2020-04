EU-Einigung bei Corona-Rettungspaket - ein Streitthema bleibt

Ein kurzer Applaus setzt den Schlusspunkt der Videokonferenz. Die EU-Finanzminister haben sich auf ein Rettungspaket gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise geeinigt.

Bereits zu Beginn der Woche wurde um Lösungen gerungen, vor allem für stark betroffene Länder wie Spanien oder Italien. Entsprechend groß war die Erleichterung, als Eurogruppenchef Mario Centeno in Brüssel die Einigung verkündete. Man habe sich zu lange auf die individuellen Maßnahmen der einzelnen Mitgliedsstaaten verlassen. Diese Sicherheitsnetze seien beispiellos unter Druck geraten, so Centeno, "deswegen begrüßen wir dieses neu geschaffene Instrument, mit dem die Mitgliedsstaaten in dieser Krise unterstützt werden".

Milliardenhilfen – geringe Auflagen

Dieses Instrument umfasst mehr als eine halbe Billion Euro und besteht aus drei Teilen. Über den Garantiefonds der Europäischen Investitionsbank zur Unterstützung von kleinen und mittelständischen Unternehmen waren sich die Finanzminister schnell einig. Ähnlich reibungslos verliefen auch die Verhandlungen über das von der EU-Kommission vorgeschlagene Kurzarbeitergeld namens "Sure".

Schwieriger gestalteten sich die Gespräche über vorsorgliche Kreditlinien des Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM, besser bekannt als Euro-Rettungsschirm. Denn eigentlich sind an diesen Rettungsschirm strenge Reformbedingungen geknüpft. Spanien und Italien lehnten genau das ab – und konnten sich durchsetzen. Die Kredite des ESM sind nun lediglich mit der Auflage verbunden, das Geld für das Gesundheitswesen einzusetzen.

Scholz: großer Tag europäischer Solidarität

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sprach von einem großen Tag europäischer Solidarität und Stärke. Mit den getroffenen Maßnahmen sei nun eine Antwort auf die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen gefunden worden. "Es geht um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger, es geht um die Sicherheit von Arbeitsplätzen und es geht darum, dass viele Unternehmen in dieser Krise bestehen bleiben, um nach der Krise wieder weiter erfolgreich tätig sein zu können."

Vertagt ist hingegen die Entscheidung über sogenannte Eurobonds, also gemeinsame Anleihen, für deren Zinsen und Rückzahlung die Mitgliedsstaaten gemeinsam haften würden. Diese Lösung könnte für die Schuldenlast stark betroffener Länder wie Italien von Vorteil sein, so Christoph Herrmann, Inhaber des Lehrstuhls für europäisches Wirtschaftsrecht an der Universität Passau. "Die Hoffnung, die beispielsweise Italien mit Eurobonds verbindet, sieht so aus, dass zwar die Schuldenlast selbst steigt, jedoch zu niedrigeren Zinsen. Das ist allerdings ein Effekt, den man über den Euro-Rettungsschirm – im begrenzten Umfang – auch erreichen kann."

Eurobonds bleiben auch weiterhin Streitthema

Deutschland, die Niederlande und Finnland positionieren sich strikt gegen Eurobonds. Im Hinblick auf eine bevorstehende Rezession infolge der Corona-Pandemie einigten sich die Finanzminister jedoch nur auf "innovative finanzielle Instrumente im Einklang mit den EU-Verträgen" – hochverschuldete Länder können deswegen weiterhin auf eine gemeinsame Schuldenaufnahme hoffen, das Thema sei nicht vom Tisch, so Markus Ferber, CSU-Politiker und Mitglied des europäischen Parlaments.

"Jedem ist natürlich klar, dass wir nochmal so eine Diskussion bekommen, wenn es um den Wiederaufbau der Wirtschaft geht. Deswegen wäre es jetzt ganz wichtig, dass sich die Staats- und Regierungschefs auf einen mehrjährigen Finanzrahmen einigen. Das wäre eine solide Grundlage, um die Wiederbelebung der europäischen Wirtschaft voranzubringen."

Haushaltsstreit wird befeuert

Die Einigung über den EU-Haushalt von 2021 bis 2027 ist spätestens seit dem gescheiterten Sondergipfel im Februar überfällig. Die Corona-Krise könnte die Dringlichkeit einer Einigung nun erhöhen – für Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wäre das gleich mit mehreren Nebeneffekten verbunden: Das Geld aus dem Haushalt könnte direkt eingesetzt werden und als Symbol der Solidarität wirken.