EU einigt sich auf neue Sanktionen gegen den Iran

Revolutionsgarden nicht auf Terror-Liste

Das von den Außenministern gebilligte vierte Sanktionspaket sieht laut Diplomaten Einreise- und Vermögenssperren gegen 18 Verantwortliche und 19 Organisationen vor. Insgesamt stehen damit fast hundert Namen auf der EU-Sanktionsliste, darunter auch Mitglieder der Revolutionsgarden.

"Die Revolutionsgarden terrorisieren ihre eigene Bevölkerung Tag für Tag", sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in Brüssel, auch sie äußerte sich jedoch vorsichtig zu Forderungen des Europaparlaments und aus ihrer Partei, die Garden auf die EU-Liste der Terrororganisationen zu setzen.

Dies sei ein "mehr als komplexes" Unterfangen, betonte Baerbock, die den Schritt anfangs selbst gefordert hatte. Die mit der islamischen Revolution 1979 im Iran aufgestellten Revolutionsgarden gelten als Eliteeinheit innerhalb der iranischen Streitkräfte.

Hohe juristische Hürden

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sieht hohe juristische Hürden für eine Einstufung als Terrororganisation. In mindestens einem Mitgliedsland müsse ein Gericht die Gruppierung wegen Terrorismus verurteilen, sagte der Spanier. "Dann können wir auf europäischer Ebene unsere Arbeit tun, aber die Gerichtsentscheidung muss an erster Stelle stehen."

Frankreich und Belgien riefen die EU auf, den Druck auf Teheran dennoch weiter zu erhöhen. Der Iran nehme europäische Bürger als "Geiseln", sagte die französische Außenministerin Catherine Colonna. Die Regierungen in Paris und Brüssel fordern die Freilassung eigener Staatsbürger, die seit Monaten im Iran festgehalten werden.

Vier Todesurteile vollstreckt

Auslöser der regierungskritischen Proteste im Iran war der Tod der 22-jährigen Kurdin Mahsa Amini am 16. September nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei wegen eines Verstoßes gegen die strikte islamische Kleiderordnung.

Nach Angaben der in Norwegen ansässigen Organisation Iran Human Rights wurden bei den seit Monaten anhaltenden Protesten gegen die Regierung bisher mindestens 481 Menschen getötet. 14.000 Menschen wurden laut UN-Angaben festgenommen. 109 von ihnen droht nach Angaben der Organisation die Hinrichtung. In Zusammenhang mit den Protestkundgebungen hat die iranische Justiz bisher bereits vier Todesurteile vollstreckt.

Weitere Journalistinnen festgenommen

Jüngsten Medienberichten zufolge wurden im Zusammenhang mit den Protesten drei weitere Journalistinnen verhaftet. In den vergangenen 48 Stunden seien "mindestens drei Journalistinnen "festgenommen" worden, berichtete die reformorientierte Zeitung "Etemad" unter Berufung auf die Teheraner Journalistenvereinigung. Dem Bericht zufolge wurden sie in das Gefängnis Evin in Teheran gebracht. Insgesamt seien damit seit dem Beginn der Proteste vor vier Monaten 79 Journalisten inhaftiert worden.