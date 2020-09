EU-China-Gipfel: Menschenrechte oder Investitionen?

Partner oder Rivalen? Das ist die große Frage, die hinter den EU-China- Gesprächen steht. Der bayerische EU-Abgeordnete Manfred Weber (CSU) sieht den steigenden Einfluss der Chinesen in der Welt mit Sorge: China sei ein schwieriger Partner, weil es eine andere Gesellschaftsordnung vertrete. Man müsse daher über die Themen Hongkong, Uiguren, die Brüche von Rechtsstaatlichkeit, die Einschränkung der Freiheit in aller Klarheit reden. Ein härteres Auftreten gegenüber China fordern auch andere EU-Parlamentarier.

Merkel fasst auch heiße Eisen an

Die Bundeskanzlerin zeigte sich nach den Gesprächen zufrieden. Sie sprach von einem guten, ehrlichen, offenen Austausch, bei dem es auch gelungen sei, die schwierigen Themen wie den Umgang mit Hongkong anzusprechen. Auch EU-Ratspräsident Charles Michel verwies darauf, dass der Menschenrechtsdialog fortgesetzt werde. So sei überlegt worden, in die Provinzen, in denen China Menschenrechtsverletzungen unter anderem an der uigurischen Minderheit vorgeworfen werden, Diplomaten zu entsenden. Hierüber sei man im Gespräch. Der Austausch solle fortgesetzt werden – außerdem soll der ausgefallene Gipfel nachgeholt werden, mit einem richtigen Gipfel, dann wahrscheinlich in Brüssel.

China enorm wichtiger Handelspartner der EU

Für die EU ist China mittlerweile der zweitwichtigste Handelspartner nach den USA. Für China ist die EU sogar der wichtigste Partner: täglich wurden im vergangenen Jahr Waren im Wert von durchschnittlich 1,5 Milliarden Euro gehandelt. Der CSU-Europa-Politiker Weber sieht im Handel einen gemeinsamen Punkt mit China. Anders als US-Präsident Trump, der Mauern aufbauen wolle, wolle China weiter partnerschaftlich arbeiten und stehe für einen offenen Welthandel. Außerdem stehe China nach wie vor klar zum Pariser Klimaschutzabkommen und wolle CO2 reduzieren. Die Hälfte des weltweiten Kohleverbrauchs geht allein auf China zurück.

Nüchterne Töne aus Brüssel

Aus dem EU-Parlament kamen zu den Spitzengesprächen nüchterne Töne. "Es ist schon klar, dass im Anschluss an das Gespräch keine substanziellen Ergebnisse zu vermelden sein werden", kommentierte der Vorsitzende der China-Delegation, Reinhard Bütikofer (Grüne) schon im Vorfeld des Treffens. Überhaupt ist das EU-Parlament deutlich kritischer gegenüber China. Die Parlamentarier sind allerdings auch nicht direkter Verhandlungspartner.

Franken-Wein und Bayerisches Bier künftig geschützt

Bei den Verhandlungen zum Investitionsschutzabkommen mit China, um das seit Januar 2014 gerungen wird, sind zuletzt einige Fortschritte erzielt worden – auch heute wurde jedoch keine endgültige Einigung erreicht. Bereits vor den heutigen Gesprächen hatten sich die EU und China auf einen Schutz von regionalen Lebensmittelspezialitäten geeinigt. So werden künftig auf europäischer Seite Champagner, irischer Whiskey, bayerisches Bier und fränkische Weine geschützt – auf chinesischer Seite Anji-Weißtee oder Panjin-Reis. Beide Seiten verpflichteten sich, die jeweiligen Bezeichnungen zu respektieren und nicht ähnliche Produkte unter gleichem Namen anzubieten.