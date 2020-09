EU-Chefdiplomat Borrell: Lukaschenko nicht legitimer Präsident

Die Europäische Union erkennt Alexander Lukaschenko nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl Anfang August nicht als Staatschef von Belarus an. Das hatte die EU bereits kurz nach der Wahl erklärt. Nun richtet sie sich aber auch an den Präsidenten persönlich: "Wir halten die Wahlen vom 9. August für gefälscht und wir erkennen Lukaschenko nicht als legitimen Präsidenten von Belarus an", so die deutlichen Worte des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell heute in Brüssel. Zudem kündigte der Chefdiplomat Sanktionen gegen eine "große Zahl" an Verantwortlichen für die Wahlfälschung und die Gewalt gegen Demonstranten an.

Andauernde Proteste und Gewalt gegen Demonstranten

Die Proteste in Belarus dauern unentwegt an. Erst am Sonntag zogen rund 150.000 Menschen durch die Straßen von Minsk. Dort geht Lukaschenko, der seit 26 Jahren an der Macht ist, mit harter Hand gegen die Demonstranten vor. Das gewaltsame Einschreiten von Polizei und Sicherheitskräften führte bislang zu mehreren Toten, Hunderten Verletzten und Tausenden Festnahmen. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat deswegen mehrere Untersuchungen angefordert. Festgenommene hätten von Misshandlungen und Schlagstock-Einsätzen berichtet.

Das Vorgehen gegen friedliche Demonstranten sorgt auch für eine Welle an Solidaritätsbekundungen aus dem Ausland. Einen freiwilligen Rücktritt hat Lukaschenko jedoch mehrfach ausgeschlossen.

Borell: Werden Beziehungen zu Minsk genau überprüfen

Außenbeauftragter Borrell erklärte deswegen, offizielle Kontakte gegebenenfalls herunterzufahren und Verbindungen zur Zivilgesellschaft zu stärken. Die EU würde ihre Beziehungen zu Minsk genau überprüfen, sagte Borrell. Zudem wolle man die Bewegung hin zu einem demokratischen Belarus unterstützen.

Derweil geht das EU-Mitglied Litauen noch einen Schritt weiter. Der direkte Nachbar von Belarus erklärte nicht nur, die Wahl von Lukaschenko nicht anzuerkennen – Litauen betrachtet die nach offiziellen Angaben unterlegene Präsidentschaftskandidatin Swetlana Tichanowskaja gleichzeitig als die neue Staatschefin. Für die Regierung in Minsk ein Affront – sie sieht in dem Vorstoß von Litauen eine Einmischung in innere Angelegenheiten und einen Bruch des Völkerrechts.

Sanktionen gegen Belarus Thema bei EU-Gipfel

Die geplanten Sanktionen stehen nun auf dem bevorstehenden EU-Gipfel in gut einer Woche zur Debatte. Eine grundsätzliche Einigung über die Strafmaßnahmen gegen Vertreter der belarussischen Regierung besteht bereits – zuletzt blockierte jedoch Zypern den Beschluss, der einstimmig verabschiedet werden muss. Damit wollte der Mittelmeerstaat weitere Sanktionen gegen die Türkei im Streit um Erdgasfunde erzwingen.

Borrell: Europäische Glaubwürdigkeit bewahren

Aus Sicht von Josep Borrell müssen die Staats- und Regierungschefs der EU nächste Woche eine Einigung über die Sanktionen erzielen. Nur so könne die europäische Glaubwürdigkeit bewahrt werden, erklärte der Spanier.