EU billigt Brexit-Vertrag - Merkel empfindet "Trauer"

Am Ende ging alles unglaublich zügig: Geradezu in Rekordgeschwindigkeit winkten die EU-Staats- und Regierungschefs das Austrittsabkommen durch.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betonte, sie empfinde angesichts des Brexits "Trauer", aber auch eine "gewisse Erleichterung", dass die Einigung nach 17 Monaten Austrittsverhandlungen gelungen sei. Merkel sprach von einem "diplomatischen Kunststück", das den Unterhändlern gelungen sei. Was passiert, sollte das britische Parlament das Austrittsabkommen ablehnen, dazu wollte sich die Kanzlerin nicht äußern.

Kurz: Keine Nachverhandlungen

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz machte aber schon klar, dass es keine Nachverhandlungen geben werde. Das Austrittsabkommen sowie einige zusätzliche Erklärungen zwischen der EU und Großbritannien, sie regeln das genaue Prozedere des Brexits. In einer sogenannten Übergangsphase wird sich dabei in den nächsten zwei bis vier Jahren so gut wie nichts ändern. Großbritannien muss weiterhin alle EU-Regeln befolgen, weiter in den gemeinsamen Haushalt einzahlen, ohne allerdings noch irgendein Mitspracherecht auf europäischer Ebene zu haben. Nicht wenige Beobachter sprechen deshalb von einem klaren Punktsieg der EU.

Beide Seiten bekräftigten heute noch einmal ihre Absicht, nun ein umfassendes Freihandelsabkommen auszuhandeln. Die EU und Großbritannien blieben enge Partner.