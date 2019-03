EU bietet nach Brexit "einseitigen Austritt" aus Zollunion an

Die EU bietet nach Angaben von Chefunterhändler Michel Barnier Großbritannien in den Verhandlungen um die Konditionen für den Brexit ein Ausstiegsrecht an.

Ausstieg mit Einschränkungen

Bei der Streitfrage der Notfall-Lösung für die Grenze zwischen Nordirland und Irland könne Großbritannien sich einseitig aus der Zollunion zurückziehen, teilte Barnier heute via Twitter nach einem Treffen mit den Botschaftern der 27 in der EU verbleibenden Staaten mit. Die anderen Elemente des sogenannten Backstop müssten aber in Kraft bleiben.

Barnier gehe mit dem Vorschlag eines einseitigen Ausstiegs zurück auf den ursprünglichen EU-Vorschlag, dass nur Nordirland in einer Zollunion mit der EU bleibe und nicht das gesamte Vereinigte Königreich, sagte ein EU-Diplomat. Dies hatte Premierministerin Theresa May aber abgelehnt, weil dann Grenzkontrollen zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs in der irischen See nötig wären.

Barniers Vorschlag bedeute, dass es "jetzt keine Grenze in der irischen See geben" werde, hieß es aus EU-Kreisen. "Eine künftige britische Regierung kann aber entscheiden, dass es sie gibt." Nordirland werde dabei "in jedem Fall anders behandelt" als der Rest des Vereinigten Königreichs.

May will weitere Zugeständnisse

Zuvor hatte die britische Premierministerin von Brüssel mehr Entgegenkommen verlangt und gleichzeitig vor einer erneuten Ablehnung des Austrittsvertrags gewarnt. "Es fehlt nur noch ein einziger Schubs", sagte May an Brüssel gerichtet. EU-Verhandlungsführer Michel Barnier bekräftigte die Geschlossenheit der Europäischen Union und betonte, er habe kein Interesse am "Spiel um Schuldzuweisungen".

Warnung vor Backstop

May rief die EU in einer Rede vor Arbeitern in der Hafenstadt Grimsby dazu auf, die Bedenken des britischen Parlaments gegen die Auffanglösung für Nordirland - den sogenannten Backstop - aus dem Weg zu räumen. Brüssel müsse nun handeln, "damit die Abgeordneten das Abkommen am Dienstag unterstützen", sagte May.

Weitere Abstimmung am Dienstag

Das britische Unterhaus stimmt am Dienstag erneut über das zwischen Premierministerin Theresa May und der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen ab. Davor versucht May, neue Zugeständnisse der EU zu erhalten, um eine Mehrheit im Parlament zu bekommen.

Viele Versuche und noch kein Ergebnis

Das britische Unterhaus hatte den mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag im Januar abgelehnt. May will das Abkommen am kommenden Dienstag erneut im Parlament zur Abstimmung stellen - nur gut zwei Wochen vor dem geplanten EU-Austritt am 29. März.

Wichtigster Streitpunkt ist eine Auffanglösung für Nordirland, mit der eine harte Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland vermieden werden soll. Brexit-Hardliner befürchten, dass Großbritannien dann dauerhaft an die EU gebunden bliebe und keine eigenen Handelsabkommen abschließen könnte.

Die britische Regierung pocht auf eine schriftliche Garantie, dass dies nicht der Fall sein wird.