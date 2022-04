EU bereitet Mechanismus für Öl-Embargo gegen Russland vor

Angesichts einer drohenden Verschärfung des russischen Angriffskrieges in der Ukraine plant die EU offenbar, die wirtschaftlichen Strafmaßnahmen weiter anzuziehen: Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bestätigte die Planungen für ein Öl-Embargo gegen Russland. Die Einfuhr von Kohle hat die EU bereits beschränkt.

Die EU-Kommission entwickele "gerade kluge Mechanismen, damit im nächsten Sanktionsschritt auch Öl einbezogen werden kann", sagte von der Leyen der "Bild am Sonntag". Oberstes Ziel sei es, die russischen Einnahmen zu schrumpfen. Es müsse verhindert werden, dass Kreml-Chef Wladimir Putin auf anderen Märkten noch höhere Preise für Öl-Lieferungen erziele, die sonst in die EU gingen.

Ausweitung der Sanktionen auf Sberbank geplant

Die Maßnahme soll Teil des - seit Ausbruch des Krieges - insgesamt sechsten Sanktionspaketes der EU gegen Russland sein. Geplant sind auch weitere Beschränkungen im Finanzbereich. "Wir sehen uns weiter den Bankensektor an, insbesondere die Sberbank, die alleine 37 Prozent des russischen Bankensektors ausmacht", so die Kommissionspräsidentin.

Von der Leyen betonte in dem Interview auch die Bedeutung, die Deutschland in Bezug auf die Strafmaßnahmen habe. Ausdrücklich verteidigte sie die Bundesregierung gegen den Vorwurf, bei Sanktionen gegen Russland zu bremsen: "Deutschland hat allen fünf Sanktionspaketen, die wir vorgeschlagen haben, innerhalb von 48 Stunden zugestimmt." Noch nie sei die EU "so geschlossen, entschlossen und tatkräftig aufgetreten wie jetzt". Daran habe die Bundesrepublik ihren Anteil.

Ziel ist die russische Staatspleite

Die EU-Kommissionspräsidentin verwies darüber hinaus darauf, dass die bereits geltenden Strafmaßnahmen gegen Moskau wirken würden: "Die Sanktionen fressen sich Woche für Woche tiefer in die russische Wirtschaft." Der Export nach Russland sei um 70 Prozent eingebrochen, das Bruttoinlandsprodukt in Russland werde um elf Prozent einbrechen. Der Staatsbankrott sei nur noch eine Frage der Zeit. "Putin zerstört mit diesem Krieg auch sein eigenes Land und die Zukunft seiner Bevölkerung", sagte sie.

Forderung nach schnellen Waffenlieferungen

An die EU-Länder appellierte von der Leyen mit Blick auf mögliche Waffenlieferungen an die Ukraine. "Für alle Mitgliedstaaten gilt, wer kann, sollte schnell liefern, denn nur dann kann die Ukraine in ihrem akuten Abwehrkampf gegen Russland bestehen", so die Kommissionschefin. "Ich unterscheide nicht zwischen schweren und leichten Waffen. Die Ukraine muss das bekommen, was sie zur Verteidigung braucht und was sie handhaben kann."

Dabei bereitete sie die Bürger in Europa auch auf einen langen militärischen Konflikt vor: "Wir müssen alles tun, dass er so schnell wie möglich endet. Und wir müssen uns zugleich darauf vorbereiten, dass der Krieg schlimmstenfalls noch Monate, gar Jahre dauern kann", erklärte von der Leyen.

Zuvor hatte bereits der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erneut mehr Tempo bei den Waffenlieferungen für sein Land gefordert. "Von dem Moment an, an dem sie sagen, wir haben beschlossen, der Ukraine Waffen zu liefern, bis unsere Streitkräfte die Waffen erhalten, können zwei bis drei Wochen vergehen", sagte der Staatschef in einem Interview für ukrainische Internetmedien. Der Prozess dauere zu lange.