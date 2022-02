EU-Außenbeauftragter: "Diplomatische Lösung noch möglich"

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat sich im Interview mit der BR24 Rundschau zur Rolle der Europäischen Union in der Ukraine-Krise geäußert. Am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz sagte er, die EU sei "kein Zuschauer", sondern sei bei der Planung der Gespräche gemeinsam mit den USA und auch bei der Koordination möglicher Sanktionen immer auf dem Laufenden gehalten worden.

Die EU spricht in der Krise um die Ukraine nach Borrells Worten mit einer Stimme. Auf einen Brief des russischen Außenministers Lawrow an die 27 Mitgliedsstaaten, habe die EU mit einem einzigen Brief geantwortet: "Was Herrn Lawrow nicht sehr gefiel – er hätte unterschiedliche Reaktionen bevorzugt und wollte uns spalten."

Krieg zwischen Russland und Ukraine seit acht Jahren

Borrell sieht zwischen Russland und der Ukraine einen schon lange dauernden Konflikt, der aber in den vergangenen Wochen deutlich gefährlicher geworden sei. In der Ukraine herrsche schon seit acht Jahren Krieg. Was heute passiere, sei auch in den vergangenen Monaten schon geschehen. Mit einem Unterschied: Jetzt stehen 100.000 russische Soldaten einsatzbereit an der Grenze. Und das macht laut Borrell einen großen Unterschied.

Der Chefdiplomat der Europäischen Union hofft dennoch weiter auf eine friedliche und diplomatische Beilegung des Konflikts. Die sei immer noch möglich ist. Er forderte alle Beteiligten auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und dabei auch die von Russland vorgebrachten Sicherheitsbedenken zu besprechen, um zu sehen, welche friedliche Lösung es geben könne.

Keine "Finnlandisierung" der Ukraine

Eine "Finnlandisierung" der Ukraine – also eine Neutralität des Landes, ohne einem großen Militärbündnis anzugehören – sollte laut Borrell aber nicht zustande kommen, indem andere Nationen darauf drängen. Finnland habe sich als souveräner Staat dafür aus freien Stücken entschieden. Dieses Recht müsse auch die Ukraine haben.

"Wir können nicht sagen, dass die Ukraine dies oder das tun sollte, denn so würden wir die Souveränität der Ukraine begrenzen." Josep Borrell, EU-Außenbeauftragter