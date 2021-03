EU-Agrarsubventionen: Wie "grün" werden sie?

Die Agrarförderpolitik der EU ist ein Thema mit Sprengkraft. Auf europäischer Ebene ringen gerade EU-Kommission, Europaparlament und Mitgliedstaaten darum, wie viel "grüner" das Verteilsystem der Milliardensummen wird.

Gerungen wird auch in Deutschland: Der neue EU-Rahmen wird den Staaten einen größeren Gestaltungsspielraum geben als bisher. Wie der aussehen soll, darüber streiten sich innerhalb der Bundesregierung die Ressorts Landwirtschaft und Umwelt. Und auch die Bundesländer haben unterschiedliche Ziele, die definiert werden von ihrer historisch bedingten Landwirtschaftstruktur – viele kleinere Betriebe etwa in Bayern, große Agrarbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Gesucht: eine Formel, die allen gerecht wird und insgesamt für mehr Umweltschutz sorgt als bisher.

Klöckner: Bitte mit Augenmaß

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) trägt die Linie der reformierten EU-Subventionspolitik prinzipiell mit: Es sei im ureigenen Interesse der Landwirtschaft, dass sie "einen noch größeren Beitrag zu Umwelt-, Klima- und Artenschutz leistet".

Das aber bitte mit Augenmaß. Nur nicht zu viel auf die Schultern der Landwirte packen, mahnt Klöckner, sonst verbaue man ihnen jede Zukunftsperspektive und trage zum Höfe-Sterben bei.

Das neue Zauberwort: Konditionalität

Es geht um viel Geld: sechs Milliarden Euro, die jedes Jahr aus dem EU-Topf nach Deutschland fließen, ausgezahlt an Landwirte, aber auch an Landesbetriebe und Kommunen, die etwas für den Umweltschutz oder die Infrastruktur im ländlichen Bereich tun. Große Summen fließen zum Beispiel in den Küsten- und Hochwasserschutz.

Ab 2023 soll die Auszahlung umgestellt werden. Das Ziel: Mehr Geld nur dann, wenn sich die Empfänger für mehr Umweltschutz einsetzen. Aus zwei Systemen, die schon jetzt Teile des Geldes an Bedingungen knüpfen, soll eines werden: die sogenannte Konditionalität.

Klöckner zufrieden, Umweltschützer nicht

Klöckner bewirbt das als "Systemwechsel". Umweltschützer fürchten dagegen, dass es eine Mogelpackung ist und die Bauern unter dem Strich gar nicht mehr für die Umwelt tun müssen. Auch das Bundesamt für Naturschutz ist der Ansicht, dass die Konditionalität viel zu wenig bringt.

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter wirft Klöckner vor, sie setze sich zu wenig für Klima- und Artenschutz und damit auch zu wenig für eine zukunftsfeste Landwirtschaft ein. Hofreiters Appell an die Ministerin: "Geben Sie sich Mühe und tun Sie nicht nur so!"

Umweltministerium: Klöckners Pläne sind unzureichend

Auf Länderebene stehen die Agrarminister der Grünen weitgehend isoliert da, die Minister der anderen Parteien könnten mit Klöckners Plänen durchaus leben. Das hieße unter anderem: Ein Fünftel der Direktzahlungen wird an Umweltauflagen geknüpft, das können Pufferstreifen entlang von Flüssen und Bächen sein, oder dass Landwirte drei Prozent ihrer Ackerfläche aus der Bewirtschaftung herausnehmen.

Drei Gesetzentwürfe hat Klöckner insgesamt vorgelegt, will sie in der kommenden Woche im Bundeskabinett vorlegen. Im Bundesumweltministerium treffen ihre Pläne auf Widerstand, die Vorschläge bezeichnete Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth als "in allen Bereichen unzureichend".

Zukunftskommission Landwirtschaft sucht Kompromisse

Mit der Frage, wie die Landwirtschaft ökologisch und ökonomisch nachhaltiger werden kann, befasst sich derzeit auch eine Kommission der Bundesregierung. Gestern erst tagte sie gemeinsam mit Klöckner und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Der Vorsitzende der Kommission, Peter Strohschneider, sagte anschließend, es gehe darum, Kompromisse zu finden. Dabei treffe man immer auf zwei ganz gegensätzliche Pole: "Zu spät und zu lasch und die andere Position lautet immer: zu früh und zu scharf."

Für Strohschneider ist klar, dass ein Umbau nötig ist: Direktzahlungen irgendwann nicht mehr pro Fläche auszahlen, sondern ganz an den Dienst an der Natur koppeln. Das sei ein "gewaltiger" Prozess, und er werde noch viele Jahre dauern. Deutschland als das reichste Land der EU, schiebt Strohschneider dann noch nach, solle aber schon mit mehr Ambitionen an die Sache herangehen.