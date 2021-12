EU-Agrarreform: Ist der Ökolandbau in Gefahr?

Wird die Agrarreform, die eigentlich dem Ökolandbau voranbringen soll, ein Schuss nach hinten? Biobetriebe würden schlechter gestellt, anstatt den Höfen eine gute Perspektive zu bieten, so der Vorstand beim Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft, Alexander Gerber. Auch die Landesvereinigung für ökologischen Landbau in Bayern hat durchgerechnet: Sollte die Neuregelung im Bundesrat ohne Nachbesserung durchgehen, bekämen Biobetriebe in Zukunft weniger Geld. Damit würde das "Biowachstum in Deutschland massiv ausgebremst", so Verbandschef Hubert Heigl. Und Agnes Becker von der ÖDP, die Initiatorin des Volksbegehrens "Rettet die Bienen", kritisiert: "Das Ziel der neuen Koalition - 30 Prozent Biolandwirtschaft bis 2030 - wäre eine Totgeburt.“

Der EU-Agrarhaushalt ist kompliziert

Darum geht es: um die Verteilung von rund 387 Milliarden Euro von 2023 bis 2027. Die Gemeinsame Europäische Agrarpolitik (GAP) steht auf zwei Säulen. Aus der ersten Säule bekommen alle Landwirte Direktzahlungen, sogenannte Flächenprämien pro Hektar. Die zweite Säule finanziert Agrarumweltprogramme, wie zum Beispiel das Bayerische Kulturlandschaftsprogramm (KULAP), aus dem auch Biobauern gefördert werden. Doch mit der neuen Agrarreform, die am 1. Januar 2023 in Kraft treten soll, gibt es Änderungen und daran wiederum heftige Kritik.

Bekommen Ökobetriebe in Zukunft weniger Geld?

Die Neuregelung der EU-Agrarförderung sieht vor, dass ein Teil der Direktzahlungen, also der Flächenprämie pro Hektar aus der sogenannten ersten Säule des Agrarhaushalts, in Zukunft nur noch ausgezahlt wird, wenn Landwirte Öko-Leistungen, sogenannte Eco-Schemes, für die Umwelt erbringen. Beispielsweise indem sie für ein Jahr auf Pestizide verzichten. Da Ökobetriebe das sowieso tun und dafür bereits aus der zweiten Säule des EU-Haushalts bezahlt werden, wäre das eine verbotene Doppelförderung. Heißt das in Zukunft unterm Strich weniger Geld?

Künftige Flächenprämien: Basisprämie plus Öko-Regelungen

Seit 1992 bekommen die Landwirte in der EU die Flächenprämien pro Hektar. Ab 2023 werden das in Deutschland 285 Euro sein. Wer allerdings in Zukunft den vollen Betrag will, muss Eco-Schemes-Leistungen erbringen. Dazu gehören Blühstreifen, Altgrasstreifen, Agroforstkulturen, vielfältige Fruchtfolgen oder der Verzicht auf Pflanzenschutzmittel bei Sommerkulturen. Die Landwirte können sich aussuchen, ob und welche Ökoregelungen sie auf ihrem Betrieb durchführen. Verzichten sie auf die Eco-Schemes, sinkt die Flächenprämie um 60 bis 65 Euro pro Hektar, es bleibt eine Basisprämie von rund 220 Euro.

Bauernverband und Bioverbände fordern Korrekturen

Bayerische Biolandwirte bekommen bisher auf die EU-Flächenprämie nochmal 273 Euro pro Hektar obendrauf, aus dem Kulturlandschaftsprogramm KULAP. Doch für sie wird es schwierig, in Zukunft auch die Eco-Schemes-Gelder zu bekommen. Auf Pflanzenschutzmittel verzichten sie ohnehin. Und andere Angebote aus dem Eco-Schemes-Katalog passen bei vielen nicht zum Betrieb. Ein Milchviehbauer im Allgäu, der nur Wiesen hat, kann keine vielfältigen Fruchtfolgen anlegen. Auch Altgrasstreifen sind schwierig, weil die Flächen gebraucht werden, um die Kühe zu füttern.

Auch konventionelle Bauern sind betroffen

Nach Angabe des Bayerischen Bauernverbandes betrifft diese Problematik auch viele konventionelle Landwirte, die sich am KULAP mit Umweltmaßnahmen beteiligen. Aus dem KULAP werde man in Zukunft Maßnahmen streichen müssen, weil sie sich mit den Eco-Schemes kannibalisieren, so die Befürchtung des Bauernverbandes. Manche Maßnahmen werden im KULAP besser honoriert als in den Eco-Schemes. Doch es gilt: ECO-Schemes first. Werden also Maßnahmen im KULAP gestrichen, bedeutet das für die Bauern: für einige Ökomaßnahmen weniger Geld als bisher. Der Bauernverband fordert Korrekturen, d.h. attraktivere und andere Angebote bei den Eco-Schemes.

Ministerium: Doppelförderung ist nicht möglich

Das Bundeslandwirtschaftsministerium verweist auf Nachfrage des BR auf das Verbot einer Doppelförderung. Die bereits im November von der Vorgängerregierung im Bundeskabinett beschlossenen Verordnungen zur GAP fußen auf Beschlüssen der Agrarministerkonferenz der Bundesländer. Außerdem wurden die Beschlüsse auch mit der damals noch nicht regierenden Ampelkoalition abgestimmt und die habe in den wesentlichen Punkten zugestimmt. Den schwarzen Peter bei der nationalen Umsetzung der EU-Agrarreform kann man also nicht der früheren Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner zuschieben.

Ziel: 30 Prozent Ökolandwirtschaft bis 2030

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen ist aber schon nach wenigen Tagen im Amt in einer Zwickmühle. Einerseits muss er dafür sorgen, dass mehr Landwirte auf Öko umstellen. Laut Koalitionsvertrag soll die Ökolandwirtschaft bis 2030 in Deutschland satte 30 Prozent ausmachen, bisher sind es in Deutschland knapp 10 Prozent. Andererseits muss Özdemir die hohen Anforderungen für den Ökolandbau verteidigen, um mehr Biodiversität und Klimaschutz zu erreichen. Der Bayerische Bauernverband fordert: "Entscheidend ist, dass die Maßnahmen auch ökonomisch für Bauern interessant und praxistauglich umsetzbar sind." Und auch der Naturschutzbund Deutschland NABU kritisiert, dass nicht genug Geld zur Verfügung stehe, um landwirtschaftlichen Betrieben Anreize für eine naturfreundliche Bewirtschaftung zu bieten. Hier müsse die neue Bundesregierung nachlegen.