EU-Agrarpolitik: Vor allem Leistungen für die Umwelt fördern

"Ich glaube, dass man hier jetzt einen großen Schritt setzen sollte in diese Richtung, weil es kann nicht so sein, dass Leistungen bezahlt werden, ohne dass eine Gegenleistung erbracht wird". Franz Fischler, ehemaliger österreichischer EU-Landwirtschaftskommissar

In erster Linie sollten Umweltleistungen zum Beispiel an Standorten, an denen ohne Unterstützung keine Landwirtschaft möglich wäre, gefördert werden, sagte Fischler. Auch besondere Leistungen wie etwa die Bio-Produktion müssten stärker berücksichtigt werden.

Fischler fordert höhere Preise für einzelne Lebensmittel

Der frühere EU-Agrarkommissar plädierte dafür, dass deutsche Verbraucher für besondere landwirtschaftliche Produkte mehr bezahlen - da in Deutschland insbesondere die Lebensmittelpreise verhältnismäßig gering seien. Es sei aber schwierig, die tatsächlichen Kosten der einzelnen Landwirte zu beziffern.

"Das Problem ist, dass genau die sehr großen Betreibe zu sehr niedrigen Produktionskosten produzieren können. Also daher können sie von den Kosten allein die Sache nicht in den Griff bekommen, und wenn jeder pro Hektar die gleiche Förderung bekommt, vergrößert das die Ungerechtigkeit." Franz Fischler, ehemaliger österreichischer EU-Landwirtschaftskommissar