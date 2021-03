EU-Abgeordneter Freund verteidigt geplante EU-Ethikbehörde

Im Interview mit der Bayern 2-radioWelt sagte der EU-Abgeordnete Daniel Freund von den Grünen in Hinblick auf rechtliche Bedenken an der geplanten Ethikbehörde:

"Wir haben genau dazu sowohl im Rechtsausschuss als auch im Verfassungsausschuss mehrere Rechtsgutachten erstellen lassen, die sagen, dass das möglich ist. Insofern verstehe ich die Einwände bisher nicht." Europa-Abgeordnete Daniel Freund (Grüne)

Freund widersprach Bedenken, die Behörde würde in ihrer jetzigen Planung zu viel zentralisierte Macht bekommen. Es gehe um leichte Vergehen gegen Verhaltensregeln, also alles, was unter die Schwelle des Strafrechts falle. Er glaube, dass es gut sei, "wenn wir eine Instanz haben, die die Abgeordneten sowohl dabei berät, die Regeln wirklich auch einzuhalten, aber eben auch kleine Verstöße sanktionieren kann." Als Sanktionen könnten etwa Tagegelder zurückgehalten werden, wenn Abgeordnete sich nicht an die Regeln halten.

Bereits strenge Regeln, aber keine Sanktionen

"Wir haben in den letzten Jahren auch im Europaparlament immer mal wieder Abgeordnete gesehen, die gegen Verhaltensregeln verstoßen haben. Es gab 27 Fälle in den letzten Jahren. Leider wurde davon nicht ein einziger sanktioniert." Europa-Abgeordnete Daniel Freund (Grüne)

Deshalb brauche man die Ethikbehörde, so der Grüne. Die bereits existierenden Regeln seien zwar in vielen Fällen schon gut. "Wir haben im Europaparlament deutlich strengere Regeln als zum Beispiel der Bundestag, was Nebeneinkünfte aus Lobbytätigkeit angeht. Das ist im Europaparlament verboten." Die Regeln würden aber im Zweifel nicht durchgesetzt, bemängelte der Europapolitiker.