EU-Abgeordnete fordern Verhandlung des Falls Nawalny vor UN

Mehr als hundert EU-Abgeordnete haben nach dem Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny in einem offenen Brief eine internationale Untersuchung unter Beteiligung der Vereinten Nationen gefordert. Sie seien "äußerst skeptisch, dass die russischen Behörden in der Lage und willens sind, den wahren Hintergrund dieses Verbrechens zu untersuchen", heißt es in dem veröffentlichten Schreiben an den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell und die deutsche EU-Ratspräsidentschaft.

Deshalb müsse eine Untersuchung "innerhalb der Strukturen der Vereinten Nationen und des Europarates" erfolgen, heißt des in dem Schreiben, das der deutsche Grünen-Abgeordnete Sergey Lagodinsky initiiert hatte und von 107 Abgeordneten aus allen Parlamentsfraktionen mitgetragen wurde.

Russland als UN-Mitglied an Schutz der Menschenrechte gebunden

Russland ist sowohl Mitglied der Vereinten Nationen als auch des Europarats. Damit ist das Land an den Schutz der Menschenrechte gebunden und verpflichtet, Verbrechen aufzuklären. In einer Sondersitzung tagt derzeit auch die NATO zum Fall Nawalny.

Die EU-Abgeordneten verwiesen auf frühere Fälle von ermordeten oder vergifteten Gegnern des russischen Präsidenten Wladimir Putin, in denen die Täter nie vor Gericht gebracht worden seien. Sie nannten dabei unter anderem die 2006 erschossene Journalistin Anna Politkowskaja und den 2018 gleichfalls mit dem Nervengift Nowitschok vergifteten Ex-Doppelagenten Sergej Skripal.

Eigene Sanktionen für Menschenrechtsverletzungen

Die Abgeordneten forderten zudem, bereits in der EU diskutierte Sanktionen für Menschenrechtsverletzungen klar festzulegen. Ziel müsse es sein, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen, "die hinter diesen Angriffen auf Oppositionelle und Journalisten stehen". Die EU könne "nicht tatenlos zusehen, wie die Opposition in Russland systematisch Giftanschlägen ausgesetzt wird."

Russland schließt offiziell Ermittlungen im Fall der Vergiftung des Regierungskritikers Alexej Nawalny nicht aus. "Sollten sich die Informationen über giftige Substanzen in den Proben des Patienten bestätigen, dann besteht natürlich kein Zweifel daran, dass die Ermittlungen beginnen", sagte ein Kreml-Sprecher . "In diesem Fall zählen wir auf den Dialog mit unseren deutschen Kollegen."

Zweifelsfrei versuchter Giftmord

Die Bundesregierung hatte am Mittwoch nach Untersuchungen in einem Spezial-Labor der Bundeswehr mitgeteilt, sie sehe es als zweifelsfrei erwiesen an, dass Nawalny mit dem Nervengift der Nowitschok-Gruppe vergiftet worden sei. Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach von einem "versuchten Giftmord".