Ethikrat-Mitglied: Nichtgeimpfte dürfen benachteiligt werden

Der Humangenetiker Prof. Wolfram Henn ist eines von 24 Mitgliedern des Deutschen Ethikrates. In der Debatte um schärferer Corona-Regeln für Ungeimpfte bezieht er eindeutige Position: Er sieht kein Problem darin, wenn Nichtgeimpfte Nachteile haben. "Wer sein Recht auf Unvernunft wahrnehmen will, der muss damit rechnen, dass sich andere vor ihm schützen", sagte Henn im Interview mit der radioWelt am Morgen auf Bayern 2.

Henn: Impfpflicht für bestimmte Berufe

Wolfram Henn sprach sich gegen eine allgemeine Impfpflicht aus, befürwortet diese allerdings für bestimmte Berufsgruppen, die sich zum Beispiel um Schwache und Kindern kümmern. Dort müssten andere Maßstäbe angelegt werden als für die Allgemeinheit, so Henn.

"Für Menschen, die eine eigene, selbstgewählte Verantwortung tragen, ist eine Impfpflicht durch die Vordertüre gerechtfertigt." Prof. Wolfram Henn

Als Beispiele nannte Henn das Bildungswesen, das Gesundheitswesen und den öffentlichen Personenverkehr. "Wenn eine Patientin zur Chemotherapie oder zur Dialyse mit dem Taxi fahren muss, dann muss sie sich darauf verlassen können, dass der Taxifahrer geimpft ist", betonte er.

Nichtgeimpfte sollten Corona-Tests selbst bezahlen

Wolfram Henn befürwortet Pläne, wonach Nichtgeimpfte Corona-Tests künftig selbst bezahlen müssen. "Es ist nicht Aufgabe des Staates, aus Steuergeldern Unvernunft zu finanzieren." Wer nicht vernünftig sein wolle, müsse dafür dann auch bezahlen, so das Ethikrat-Mitglied.

Weltweit impfen - wichtiger als Drittimpfungen bei uns

Henn sprach sich zudem für Drittimpfungen für Risikopatienten aus. Solange weltweit noch nicht genug Impfstoff vorhanden sei, halte er flächendeckende Drittimpfungen in Deutschland dagegen für problematisch, betonte er.

