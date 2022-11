Ethikrat: Kinder und Jugendliche in Krisen besser schützen

Zerknirschung bei der Ethikrats-Vorsitzenden Alena Buyx. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene hätten katastrophale Erfahrungen in der Pandemie gemacht. Vereinsamung, Isolation, Angst, übermäßiger Medienkonsum und daraus resultierend Essstörungen, Süchte, Angsterkrankungen, Depressionen. Der Ethikrat habe zwar im März 2020 und dann im Sommer 2021 auf die Lage der jungen Generation hingewiesen, aber "zu wenig – und zu spät". "Die Gesellschaft ist Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen bislang vieles schuldig geblieben", sagte Buyx. Auch der Ethikrat habe die Lage nicht nachdrücklich genug beachtet.

Heftige Kritik am Ethik-Rat

Buyx hatte bereits am Wochenende Versäumnisse eingeräumt. "Wir haben zu spät verstanden: Wer ist besonders vulnerabel? Und wir haben nicht verstanden, wie sich Vulnerabilität über die Zeit verändert – also, dass beispielsweise die junge Generation mit der Zeit immer vulnerabler wurde", sagte sie auf einer Podiums-Veranstaltung im ZEIT Forum Wissenschaft. Dafür erntete sie heftige Kritik. So hieß es etwa, Buyx versuche sich reinzuwaschen und heuchele Unverständnis. Von anderen wurde die Ethikerin in Schutz genommen, etwa via Twitter der Anwalt Chan-jo Jun: