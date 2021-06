Ethikerin: Jüngere sollten beim Impfen nicht die Letzten sein

Lockdowns, Impfreihenfolge und andere politische Entscheidungen während der Corona-Pandemie haben nach Ansicht der Medizinethikerin Alena Buyx zu unterschiedlichen Ungerechtigkeiten geführt. "Wir haben sie uns im Laufe einer Pandemie alle gemeinsam angetan", betonte die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Aber die deutsche Gesellschaft kann Buyx zufolge daraus lernen, um aus "dieser schrecklichen Zeit etwas mitzunehmen, was für die Zukunft helfen kann".

Priorisierungsliste beinhaltet nicht alle Berufe

Momentan befindet sich Deutschland in einer herausfordernden Übergangssituation: Noch gilt die medizinisch begründete Priorisierung für die Corona-Impfung, aber zunehmend werden soziale Kriterien wichtiger, etwa die Lebenssituation, psychische Risiken oder berufliche Konstellationen.

Es gäbe rückblickend manche Berufe, die nicht in die Priorisierungsliste eingeflossen seien, sagt Alena Buyx, unter anderem auch Professorin am Institut der Geschichte und Ethik der Medizin der Technischen Universität München. Studierende und Auszubildende sind darauf angewiesen, viele Kontakte zu haben, um ihre Bildungserfahrung zu verbessern. Solche Faktoren sollten bei einer Impfreihenfolge eine immer wesentlichere Rolle spielen, findet die Medizinethikerin.

Buyx: Engpass an Impfstoff muss bald überwunden werden

Buyx erklärt, dass die Priorisierung, so wie ursprünglich entwickelt, nie dafür gedacht war, die gesamte Bevölkerung in eine Art Rangfolge zu stellen. Die einzelnen Ärztinnen und Ärzte stünden vor der schwierigen Aufgabe zunehmend soziale Überlegung anzustellen: "Das ist wirklich schwierig. Deswegen ist es so wichtig, dass der Engpass an Impfstoff möglichst bald vorbei ist, sodass wirklich alle ein Angebot bekommen können und sich diese Fragen dann gar nicht mehr stellen."

Anerkennung, Ausgleich und Kompensationen für die Jüngeren

Die junge Generation habe sich lange solidarisch verhalten, sagt Buyx. Aus ihrer Sicht ist es nachvollziehbar, dass die Jüngeren auch einmal dran sein wollen. Dieser Erwartung liegt laut der Medizinethikerin das Prinzip der Reziprozität zugrunde, das Prinzip der Gegenseitigkeit, ohne das ein gutes gesellschaftliches Miteinander nicht funktionieren kann: "Das solidarische Handeln der Jüngeren, das ja nicht nur freiwillig, sondern vorgeordnet war, sollte anerkannt werden, indem sie etwas zurückbekommen. Das können finanzielle oder andere Ausgleiche sein." Deswegen ist Buyx davon überzeugt: "Beim Impfen sollte die junge Generation nicht als allerletztes an die Reihe kommen, sondern sobald das wirklich möglich ist."