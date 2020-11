Ethiker Dabrock fordert Debatte über Triage

"Wenn das jetzt noch zwei Wochen so weiter läuft, dann ist das Krankenhaussystem am Ende", sagte der Erlanger Theologe Peter Dabrock im Gespräch mit dem BR. "Das scheint irgendwie noch nicht hinreichend in viele Köpfe hineingedrungen zu sein." Der Deutsche Bundestag müsse sich daher mit der Triage-Frage, also der Priorisierung medizinischer Hilfen, beschäftigen und darüber eine öffentliche Debatte führen.

Einzelfallentscheidungen statt gesetzliche Regelung

Allerdings plädiert Dabrock nicht für eine gesetzliche Regelung dieser Frage. Schließlich sei man in einem ethischen Dilemma, etwa wenn ein Intensivbett mit einem 80-Jährigen belegt sei, dessen Lebenserwartung deutlich geringer sei, als das einer 30-jährigen Mutter mit drei Kindern. "Man darf nach allen Standards des Rechts den einen Patienten gegen den anderen abwägen", so Dabrock.

"Es darf keine Lebensqualitätsurteile geben"

Zu Recht müssten bei der Priorisierung von intensivmedizinischen Leistungen die Standards des Verfassungsrechts gehalten werden. Ansonsten würde zu Ungunsten von älteren Menschen, Menschen mit chronischen oder anderen schweren Krankheiten oder von Menschen mit Behinderung entschieden. Die Gleichheit vor dem Gesetz sei dann nicht mehr gegeben. Deshalb warnt Dabrock im BR-Gespräch vor dem Versuch, diese Situationen rechtlich zu regeln. "Da muss man Vorsicht walten lassen, weil alle gesetzliche Regelung kann nur darauf hinauslaufen, dass man zu Lebensqualitätsurteilen kommt." Seiner Ansicht nach zählt bei Triage-Entscheidungen die medizinische Notwendigkeit, die sich an der Dringlichkeit ausrichtet. Bei der Organtransplantation zähle beispielsweise auch Dringlichkeit und Erfolgsaussicht. Es gehe also darum, wie lange ein Patient in welcher Qualität überleben werde.

"Ärzte handeln verantwortlich"

In potenziellen Triage-Situationen während der Corona-Pandemie könnte Dabrock zufolge die "begrenzte Indikationsstellung" helfen - etwa indem man den Ärzten die Möglichkeit gebe, im Einzelfall anhand der verfügbaren Kapazitäten und der Erfolgsaussichten zu entscheiden. Dazu brauche es rechtliche Graubereiche. "Wir wissen dass Ärzte sehr verantwortlich handeln." Todesengel gebe es nicht.

Ethikrat positionierte sich im Frühjahr

Bereits im Frühjahr 2020 hatte der Deutsche Ethikrat eine Ad-Hoc-Empfehlung für Triage-Situationen als Orientierung herausgegeben, die das medizinische Personal entlasten soll. Der Staat dürfe in solchen Situationen keine Kriterien vorgeben, weil er nicht über Leben in dieser Art und Weise abwägen dürfe, so der Ethikrat im April 2020.

Bundesweit gut 6.500 freie Intensivbetten

Derzeit steigt die Zahl der belegten Intensivbetten durch Corona-Patienten weiter. Laut dem DIVI-Melderegister waren am Donnerstag 3.168 Betten mit Covid-19-Patienten belegt - das sind 29 mehr als am Vortag und ein Höchststand seit Beginn der Pandemie. Die Anzahl der freien Intensivbetten, die die Krankenhäuser melden, sank auf 6.652.