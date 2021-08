Ethiker zur Corona-Impfung: Keine Spaltung der Gesellschaft

Possoch: Dann haben wir Geimpfte auf der einen Seite und Ungeimpfte auf der anderen Seite. Werden wir dann nicht zur Zwei-Klassen-Gesellschaft, also sehen Sie da die Gefahr einer Spaltung der Gesellschaft?

Lob-Hüdepohl: Jetzt sehe ich sie nicht mehr, aber ich sah die Gefahr, als viele ausgeschlossen worden wären, nur weil sie noch überhaupt kein Impfangebot bekommen haben. Wir haben über viele Monate Millionen von Menschen zugemutet, dass sie kein Impfangebot bekommen, was gerechtfertigt war, weil andere zuerst geimpft werden mussten. In der damaligen Situation wäre es eine Spaltung der Gesellschaft gewesen, wenn nur Geimpfte in den Genuss einer Kulturveranstaltung gekommen wären. Jetzt ist diese Situation nicht mehr gegeben. Da sehe ich keine Spaltung. Denn Spaltung insinuiert ja, dass es jemanden gibt, der bewusst in zwei Lager trennt. Das sehe ich nicht.

Die Menschen fügen sich selbst einem Lager zu, indem sie sich nicht impfen lassen und sie können sich ja impfen lassen. Wenn sie das nicht tun wollen, dann schaden sie sich übrigens selber, aber das müssen sie selber verantworten. Aber wenn man die Allgemeinheit schützt, indem beispielsweise nur Geimpfte an Sportveranstaltungen teilnehmen dürfen, dann ist das keine Spaltung der Gesellschaft. Sie nehmen sich ja selbst aus dieser Teilhabemöglichkeit heraus. Das müssen sie auch selber verantworten. Das ist keine Spaltung der Gesellschaft.

Impfpflicht in Frankreich für bestimmte Berufsgruppen: Könnte es in Deutschland auch so kommen?

Possoch: Andere Länder, beispielsweise Frankreich, haben eine Corona-Impfpflicht eingeführt für Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten und in der Pflege. Wäre das auch für Deutschland denkbar?

Lob-Hüdepohl: Da haben Sie eben das ganz wichtige Unterscheidungsmerkmal genannt. Im Hinblick auf die Masern-Impfpflicht haben wir das im Ethikrat genauso formuliert: Eine allgemeine gesetzliche Masern-Impfpflicht lehnen wir ab, aber wir fordern sie für bestimmte Berufsgruppen. Weil die nämlich mit besonders vulnerablen Menschen arbeiten oder in besonders sensiblen Bereichen tätig sind. Und die müssen geschützt werden. Wenn also eine Impfpflicht für Lehrerinnen und Lehrer eine notwendige Bedingung wäre, damit die Schulen offengehalten werden, damit Kinder und Jugendliche am Leben teilhaben können, dann wäre eine Corona-Impfpflicht eine erwägenswerte Maßnahme.

In Deutschland ist die nur nicht erforderlich, weil wir nämlich nicht nur eine sehr hohe Impfbereitschaft in diesem Bereich haben, sondern auch faktisch eine sehr hohe Impfrate bei Lehrerinnen und Lehrern haben. Genauso bei Ärztinnen und Ärzten. Das ist in Frankreich offensichtlich anders. Aber das müssen wir eben sorgfältig unterscheiden: Das eine ist eine berufsgruppenspezifische Impfpflicht, das andere wäre eine allgemeine Impfpflicht für die gesamte Bevölkerung.

Possoch: Die Debatte um Impfpflicht, um Vorteile für Geimpfte, Nachteile für Nichtgeimpfte, die wird ja zum Teil heftigst geführt. Da müssen wir nur in die Kommentare bei den BR24-Seiten und Social-Media-Kanälen gucken. Da ist es doch tatsächlich schwierig, miteinander zu diskutieren. Weil auch die eine Seite sich moralisch der anderen Seite überlegen fühlt.

Lob-Hüdepohl: Ich halte es für sehr gut, dass dieser Diskurs überhaupt in einer solchen Breite mit allen Pros und Contras und mit einer gewissen Leidenschaftlichkeit geführt wird. Das sage ich sehr deutlich, denn das sind strittige Fragen, da gibt es keine eindeutige, richtige Lösung oder Antwort. Deshalb muss über Antworten gestritten werden und auch mit Leidenschaft gestritten werden. Wir müssen dabei aber immer im Auge behalten, dass wir die Redlichkeit der persönlichen Entscheidung nicht in Zweifel ziehen. Das ist ganz wichtig.

Wir können auf der Sachebene sagen: Ich halte Deine Argumente für falsch. Aber wir müssen zumindest unterstellen, dass es der oder die andere ernst meint. Wir dürfen sie nicht persönlich diskreditieren. Selbstverständlich bleibt mir als Ethiker nichts Anderes übrig als zu sagen: Es gibt gute Pro-Argumente, sich impfen zu lassen und die Contra-Argumente überzeugen mich weniger. Ich persönlich muss die Argumente unterschiedlich gewichten, das geht gar nicht anders. Aber ich muss dabei im Auge behalten, dass andere es anders gewichten und für sie vielleicht die Contra-Argumente schwerer wiegen. Das scheint mir ausgesprochen wichtig zu sein in der laufenden Debatte.

Possoch: Danke für das Gespräch.