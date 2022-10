Estland: Nato soll Pipelines unter Wasser überwachen

Wegen der Anschläge auf die Pipelines Nord Stream 1 und 2 hat der Verteidigungsminister von Estland, Hanno Pevkur, gefordert, dass die Nato eine Unterwasserüberwachung der Erdgasleitungen ins Leben ruft. Zudem benötige man einen besseren Informationsaustausch.

Luftüberwachung reicht nicht

"Die Nato betreibt seit Jahren 'air policing', also Luftraumüberwachung, über der Ostsee", sagte Pevkur der Wochenzeitung "Die Zeit". Nun solle man "auch über 'sub policing' nachdenken, also Unterwasserüberwachung".

Unter der Meeresoberfläche "wird's schwierig"

Während die Luft- und Landaufklärung der Nato bereits gut sei, habe das Verteidigungsbündnis zu wenige Informationen über die Meere - vor allem in der Tiefe. "Was die Meere angeht, wissen wir nur, was sich an der Oberfläche tut. Darunter wird’s schwierig", meinte Pevkur.

Die Nato-Aspiranten Finnland und Schweden hätten gute Aufklärungssysteme, und er hoffe, dass die beiden Länder diese Informationen in Zukunft stärker mit der Nato teilen. Auch Deutschland sieht der estnische Verteidigungsminister in der Pflicht.

"Nur Russland ist an Sabotage interessiert"

Pevkur äußerte sich in der Zeitung auch zu der Frage, wer für die Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines verantwortlich sein könnte: "Wir müssen natürlich noch die Ermittlungen abwarten, wir haben noch keine Beweise. Aber der einzige Staat, der ein Interesse an dieser Sabotage hat, ist Russland."

Der Westen glaubt an vorsätzliche Anschläge

Die Nato und europäische Regierungen gehen weiter davon aus, dass gegen die Nord-Stream-Röhren ein Sabotage-Akt verübt wurde. Eine deutsche Regierungssprecherin betonte in Berlin, alle vorliegenden Informationen wiesen darauf hin, "dass es sich um einen vorsätzlichen Sabotage-Akt handelt".

Die Federführung bei den laufenden Ermittlungen liegt bei Dänemark und Schweden, in deren Hoheitsgewässern die Lecks aufgetreten sind. Auch Deutschland wirkt an einem gemeinsamen Ermittlungsteam mit, wie eine Sprecherin des Innenministeriums in Berlin sagte.

Moskau will an Ermittlungen beteiligt werden

Russland hat nun gefordert, ebenfalls an der Aufklärung der Anschläge beteiligt zu werden. Eine Einbeziehung Russlands sollte selbstverständlich sein, sagte der Sprecher des Präsidialamts in Moskau, Dmitri Peskow.

Auch Russland sei an einer Klärung der Vorgänge interessiert, so Peskow, bisher habe man "bei Pressekonferenzen in Dänemark und Schweden aber nur verstörende Aussagen gehört, dass jegliche Kooperation mit Russland ausgeschlossen ist". Die russische Regierung erwarte "einige Klarstellungen" dazu.

Mindestens zwei Explosionen unter Wasser

In der vergangenen Woche waren nach Angaben von Behörden insgesamt vier Unterwasser-Lecks an den beiden Pipelines festgestellt worden, aus denen tagelang enorme Mengen an Gas austraten. Die Lecks befinden sich in der Nähe der Ostsee-Insel Bornholm teils in dänischen, teils in schwedischen Gewässern.

Mindestens zwei Explosionen hätten sich demnach unter Wasser ereignet. Die EU und die Nato gehen dabei von Sabotage aus. Der Kreml hatte Spekulationen über eine russische Beteiligung als "dumm und absurd" zurückgewiesen.