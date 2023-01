Essen für die Tonne: Was tun gegen Lebensmittelverschwendung?

Rund elf Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland jedes Jahr im Müll – pro Bürger und Bürgerin sind es im Schnitt 78 Kilogramm. Das zeigen aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Mit eingerechnet sind zwar auch ungenießbare Dinge wie Nussschalen oder Kaffeesatz und unvermeidbare Schnittverluste.

Lange Liste weggeworfener Lebensmittel

Dennoch (und obwohl die ebenfalls hohen Verluste bei Ernte beziehungsweise Schlachtung gar nicht in diese Statistik einfließen) sind die Mengen eigentlich noch verwertbarer, aber weggeworfener Nahrungsmittel enorm: Speisereste, Restaurantabfälle, altes Brot vom Bäcker, wegen Überschreiten des Mindesthaltbarkeitsdatums aussortierte Produkte – die Liste ließe sich fortsetzen.

Die Bundesregierung will jetzt gegensteuern – und muss es auch, will sie das selbst gesteckte und zugleich weltweit von den Vereinten Nationen ausgerufene Ziel erreichen, die Lebensmittelverschwendung bis zum Jahr 2030 zu halbieren. Der Weg dorthin dürfte aber mühsam werden. Und er dürfte ohne die Teilnahme aller nicht zu bewältigen sein.

Die meisten Essensabfälle entstehen in Privathaushalten

Etwa 15 Prozent der Lebensmittel-Verluste entstehen bei der Lagerung, etwa 17 Prozent bei der Außer-Haus-Verpflegung (zum Beispiel Restaurants), gut 7 Prozent im Handel – und fast 60 Prozent in privaten Haushalten. Hier vor allem bei Obst und Gemüse. Das größte Einsparpotenzial liegt laut Fachleuten entsprechend bei Verbrauchern und deren Konsumverhalten, allerdings stehen auch die Supermärkte in der Kritik, zum Beispiel für Aktionen à la "Nimm drei, zahle zwei".

Lebensmittel, die das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) überschritten haben, werden außerdem häufig in großer Zahl aussortiert. So werden Haftungsrisiken umgangen. Denn: Bei MHD-Überschreitung haftet nicht mehr der Produzent, sondern derjenige, der das Lebensmittel weitergibt – also der Supermarkt. Deren Betreiber wollen Klagen und andere Unannehmlichkeiten vermeiden, werfen deshalb "sicherheitshalber" eher Produkte weg anstatt sie länger in den Regalen zu lassen. Und: Das Aussortieren ist für Discounter steuerlich oft günstiger als die meist noch genießbaren Produkte an Tafeln oder andere Verteilinitiativen zu spenden.

Handel kritisiert geplante Strafreduzierung fürs Containern

Bundesernährungsminister Cem Özdemir (Grüne) will nun solche Spenden steuerlich und gesetzlich erleichtern. Reduziert werden sollen auch Strafen für Menschen, die Produkte aus Abfallbehältern von Supermärkten herausfischen. Zusammen mit Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) wirbt Özedmir dafür, dass es nur noch in seltenen Fällen Strafen gibt für Menschen, die genießbare Lebensmittel aus Abfallcontainern holen.

Vereinfacht gesagt soll beim Containern in Zukunft gelten: Wer etwa über eine niedrige Mauer steigt, um an den Abfallcontainer eines Supermarktes zu gelangen, bleibt straffrei. Wer auf der Suche aber etwa ein Tor beschädigt, kann weiter belangt werden.

Beim Handel stößt das auf Kritik. Christian Böttcher, Sprecher des Bundesverbandes Deutscher Lebensmittelhandel, sagte zuletzt im Morgenmagazin von ARD und ZDF, dass der Änderungsvorschlag aus rechtlicher Perspektive nicht nötig sei: Elf Millionen Tonnen weggeworfene Lebensmittel pro Jahr in Deutschland seien "viel zu viel", doch das sogenannte Containern regelrecht anzubieten, setze den falschen Anreiz.

Auch Spenden an Tafeln sollen erleichtert werden

Böttcher betonte, Lebensmittel-Abfalltonnen im Handel seien in der Regel verschlossen oder stünden hinter abgeschlossenen Bereichen. "Wer dort eindringt, begeht Hausfriedensbruch oder Sachbeschädigung." Özdemir habe zu Recht gesagt, solche Fälle nicht legalisieren zu wollen. Böttcher räumte zwar ein, dass auch beim Handel zu viel weggeworfen würde – rund 800.000 Tonnen Lebensmittel jährlich. Zugleich verwies er auf jüngste Fortschritte: reduziertere Warenbestellungen, die gemeinsame Kampagne mit dem Landwirtschaftsministerium ("Zu gut für die Tonne"), die Spenden an Tafeln, den eigenen Vorstoß, solche Spenden steuerlich und gesetzlich zu erleichtern.

Ausdrücklich verweht sich Handelssprecher Böttcher dagegen, dass Mitglieder seines Verbandes ihre Abfalltonnen ausdrücklich für das Containern bereitstellen. "Lebensmittel, die man nicht verkaufen kann, die aber noch genießbar sind, sollten an die Menschen gehen, die bedürftig sind." Es sei "völlig der falsche Anreiz zu sagen: 'Geht in unsere Tonnen und holt Euch raus, was Ihr braucht'". Zuvor hatte sich der Handelsverband Bayern ähnlich ablehnend geäußert. Vielmehr appellierte Böttcher an die Verbraucher, Produkte auch nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums nicht einfach zu entsorgen, sondern auf Verwendbarkeit zu prüfen.

Viele Aktivisten und ihre Anwälte ebenfalls unzufrieden

Der Leipziger Rechtsanwalt Max Malkus, der viel mit Container-Fällen zu tun hat, übt aus anderen Gründen Kritik am Plan der beiden Minister Özdemir und Buschmann. Das Vorhaben sei kaum mehr als der Status Quo, eine "mehr oder weniger lose Verabredung", eine Art Duldung, die nichts daran ändere, dass Containern weiterhin vor Gericht bestraft werden könnte – weil fremdes Eigentum an Lebensmittelmüll gestohlen wird.

Schon jetzt könne man davon ausgehen, sagt Malkus im Gespräch mit BR24, dass Müllentwendung aus frei zugänglichen Containern nicht weiter verfolgt werde. Im Kern seien wichtige Fragen nicht beantwortet – weder strafrechtlicher noch gesellschaftlicher Art. "Was ist in Zeiten des Klimawandels und der Ressourcenknappheit schützenswert? Was wollen wir als Gesellschaft kriminalisieren?" Politisch würde stets proklamiert, dass man sich für die künftige Generation einsetzen wolle. Containern zu kriminalisieren sei vor diesem Hintergrund eine "Absurdität", meint Malkus.

Beschädigungen sollen strafbar bleiben

Auch die inzwischen überregional bekannte Franzi aus Olching, die einst wegen Containerns verurteilt wurde, deren Fall bis vors Bundesverfassungsgericht ging und die zusammen mit ihrer Mitstreiterin Caro Minister Özdemir eine Petition mit rund 190.000 Unterschriften überreichte, äußert sich im BR24-Gespräch unzufrieden.

Viele Anfragen seien gestellt worden, die Hoffnungen größer gewesen. Noch will Franzi trotz der Fortschritte nicht von einem Erfolg sprechen. Weitere Schritte zu neuen gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen seien nötig, "damit wir weniger Lebensmittel wegschmeißen, damit wir einen besseren Umgang mit Lebensmittel haben". Und damit Containern irgendwann nicht mehr illegal sei. Dafür hat sich jüngst bei ihrer Fraktionsklausur auch die bayerische Landtags-FDP ausgesprochen, inklusive Forderung an die Staatsregierung. Die politischen Diskussionen in Bayern und Berlin werden also andauern.

Frankreich: Große Supermärkte zum Spenden verpflichtet

Andere Länder gelten unterdessen als erfolgreicher im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung: In Frankreich ist Containern erlaubt. Müll gehört hier qua Gesetz niemandem und kann deshalb auch nicht gestohlen werden – vorausgesetzt, er befindet sich auf öffentlichem Terrain.

Bereits 2016 wurde zudem ein Gesetz verabschiedet, dass es verbietet, nicht verkaufte Lebensmittel im Müll zu entsorgen. Diese Vorschrift gilt inzwischen nicht nur für große Supermärkte, sondern auch für den Großhandel, größere Lebensmittelhersteller und Großkantinen. Die noch essbaren Lebensmittel müssen an gemeinnützige Organisationen gespendet werden. Wer trotzdem noch genießbare Lebensmittel entsorgt, dem drohen hohe Strafen, orientiert am Jahresumsatz. Es gibt aber auch einen Anreiz: Die Firmen können sich den Gegenwert ihrer Lebensmittel-Spenden zu großen Teilen steuerlich gutschreiben lassen.

Tschechien: Neue Regeln für Restaurants geplant

In Tschechien ist Containern zwar – ähnlich wie in Deutschland – nicht erlaubt, aber über eine Legalisierung wird kaum diskutiert. Denn erstens gibt es praktisch keine Anzeigen und Verfahren, und zweitens versucht das Land eher, Lebensmittelabfall zu vermeiden.

Seit fünf Jahren müssen Supermärkte abgelaufene Waren spenden. Das gilt ab einer Verkaufsfläche von 400 Quadratmetern und hat dazu geführt, dass die Tafeln in Tschechien deutlich mehr verteilen können; auch leicht verderbliche Produkte wie Milch, Brot oder Wurst, an die die Hilfsorganisationen früher nicht so leicht gekommen sind. Immer mehr Supermarktketten machen auch freiwillig mit. Wenn Unternehmen gegen das Gesetz verstoßen und trotzdem Waren wegschmeißen, drohen Geldstrafen von umgerechnet bis zu 400.000 Euro. Bei den weggeworfenen Lebensmitteln pro Person liegt Tschechien deutlich unter dem EU-Durchschnitt und will noch besser werden. Demnächst sollen Restaurants Essensreste auch offiziell spenden dürfen.