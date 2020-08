Esken im ARD-Sommerinterview: SPD braucht "progressives Bündnis"

Die SPD strebt in der nächsten Legislaturperiode nach Aussage der Co-Vorsitzenden Saskia Esken ein progressives Bündnis an. Sie, Norbert Walter-Borjans und andere Parteikollegen hätten in den vergangenen Monaten bereits dafür gesorgt, dass die Arbeit der Großen Koalition eine sozialdemokratische Handschrift trage, sagte sie im ARD-Sommerinterview.

Das reiche ihr aber noch nicht. "Wir wollen mehr", betonte die Parteichefin. "Wir wollen ein klares Bild einer gerechteren Zukunft aufzeichnen, das großen Respekt vor dem Menschen ausstrahlt und vielen eine bessere Zukunft verspricht." Ihrer Auffassung nach brauche es dafür ein progressives Bündnis - so wäre eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei "möglich und denkbar". Zuvor hatte sich Eskens Vorsitzenden-Kollege Walter-Borjans grundsätzlich offen für Gespräche mit der Linkspartei nach der Bundestagswahl im kommenden Jahr gezeigt.

Sie sei sicher, dass es der SPD gelingen werde, ein Angebot an sehr viele Wählerinnen und Wähler zu machen, sagte Esken. Sie schloss aber auch nicht aus, in ein Bündnis unter einer grünen Kanzlerschaft einzutreten. "Da geht es nicht um Eitelkeit. Es geht darum, gute Politik für die Menschen im Land zu machen, und die SPD ist bereit dazu, in so eine Verantwortung zu gehen."