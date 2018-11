Eskalation vor der Krim: Merkel und Putin erwägen Analyse

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Russlands Präsident Vladimir Putin haben die Zwischenfälle am Asowschen Meer in einem Telefonat erörtert.Dabei habe Merkel die Notwendigkeit von Deeskalation und Dialog betont, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Merkel und Putin hätten "die Option einer Analyse des Vorfalls unter Beteiligung russischer und ukrainischer Grenzschutzexperten" besprochen und vereinbart, hierzu in Kontakt zu bleiben. Merkel hatte zuvor auch mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko telefoniert.

Putin drückt "ernste Sorge" über Kriegsrecht in der Ukraine aus

Die russische Nachrichtenagentur Tass berichtete, Putin habe Merkel gebeten, auf die ukrainische Führung einzuwirken, "keine weiteren unüberlegten Schritte" zu ergreifen.

Demnach schilderte Putin die Situation als "provokative Aktionen" der ukrainischen Seite sowie als "grobe Verletzung internationalen Rechts durch deren Kriegsschiffe". Angesichts der Entscheidung Kiews, in der Ukraine zeitweise das Kriegsrecht zu verhängen, habe er seine "ernste Sorge" ausgedrückt.

Russland hat ukrainische Schiffe festgesetzt

Die Ukraine wirft Russland vor, zwei ihrer Schiffe in der Meerenge von Kertsch beschossen und samt eines Schleppers gekapert zu haben. Sechs Seeleute seien verletzt worden. Zuvor habe Russland die Meerenge mit einem Tanker blockiert und die ukrainische Ostküste so vom Schwarzen Meer abgeschnitten.

Die Meerenge von Kertsch und das Asowsche Meer werden in einem Abkommen von 2003 - also lange vor der Krimannexion 2014 - als gemeinsame Territorialgewässer definiert.