Eskalation in Afghanistan – viele Sitzungen, viele Fragen

"Komplettes Desaster", "multiples Versagen" – nach der gut zweistündigen Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums gibt es mit Blick auf die Lage in Afghanistan keine zwei Meinungen. Nach dem fast 20 Jahre laufenden Militäreinsatz westlicher Truppen haben seit dem vergangenen Wochenende wieder die radikal-islamischen Taliban dort wieder die Macht übernommen.

Überrumpelter BND?

Dass die Taliban so schnell bis nach Kabul vorrücken, damit hatte auch der der Bundesnachrichtendienst (BND) ganz offensichtlich nicht gerechnet. Denn in einer internen Lageeinschätzung ging der BND davon aus, dass die Islamisten nicht vor dem 11. September die Hauptstadt kontrollieren, allerdings wohl unter dem Vorbehalt, dass bis dahin unter anderem die "Grüne Zone" im Zentrum der afghanischen Hauptstadt Kabul gehalten wird.

In dieser abgesperrten Zone lagen zum Beispiel die diplomatischen Vertretungen verschiedener Länder, darunter auch die Deutschlands und der USA. Die deutsche Botschaft ist seit dem 15. August geschlossen. "Wir alle", so äußerte sich Bundesaußenminister Heiko Maas am Tag danach, "die Bundesregierung, die Nachrichtendienste, die internationale Gemeinschaft – wir haben die Lage falsch eingeschätzt".

Grüne: Dienste haben geliefert

Wer nach der heutigen Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr) Konstantin von Notz von den Grünen zuhörte, für den stellte sich das etwas differenzierter dar. Von Notz hatte zuvor BND-Chef Bruno Kahl zugehört, der in dem geheim tagenden PKGr seine Sicht der Dinge darstellen musste:

"Mein Eindruck war, dass die Dienste geliefert haben, und dass wir ein Problem haben bei der Bewertung auf Seiten der Bundesregierung." Konstantin von Notz (Grüne)

Die Frage sei jetzt, wie man zukünftig die Aufklärungssituation verbessern könne.

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Stephan Thomae aus Kempten, auch er ist PKGr-Mitglied, sagte dem BR nach der Sitzung: "Da kumulierten viele Fehleinschätzungen auf verschiedenen Ebenen." Ähnlich äußerte sich Roderich Kiesewetter (CDU), der dem Kontrollgremiums vorsitzt. Nach den Worten von Uli Grötsch, Innenexperte der SPD-Landesgruppe Bayern, will sich das PKGr in der kommenden Woche erneut mit der Rolle der deutschen Geheimdienste bei der Fehleinschätzung der Lage in Afghanistan beschäftigen – "und anschließend eine Meinung bilden", so Grötsch.

Linke: Kritik am Umgang mit afghanischen Ortskräften

Scharfe Kritik übte André Hahn von der Linksfraktion am Umgang der Bundesregierung mit den afghanischen Ortskräften, die vielfach wegen befürchteter Repressalien der Taliban aktuell versuchen, über den Flughafen von Kabul das Land zu verlassen. Man habe in der Bundesregierung keinen Plan zur Rettung der Ortskräfte gehabt, so Hahn.

Zudem sei einer viel zu gut weggekommen, meint der Linken-Politiker. Innenminister Horst Seehofer (CSU) habe blockiert und über Wochen darauf bestanden, dass die Ortskräfte in Afghanistan - so Hahn wörtlich - "gecheckt werden, anstatt sie nach Deutschland zu bringen".

Seehofer weist Kritik zurück

Seehofer reagierte auf diese Kritik am Nachmittag, nach einer Sondersitzung der Innenminister der Länder. Man habe bereits Mitte Juni beschlossen, dass Ortskräfte nach Deutschland geholt werden sollen, und dass diese auf die Bundesländer verteilt würden, so der Bundesinnenminister. Zum Vorwurf, Visa-Verfahren in Afghanistan verschleppt zu haben, sagte Seehofer: "Für die Visa-Erteilung ist der Bundesinnenminister nicht zuständig." Im Ausland liegt die Zuständigkeit beim Auswärtigen Amt.

Eigene Fehler will Seehofer nicht erkennen. Solange Kabul noch mit Linien-Maschinen angeflogen wurde, sei zur Ausreise ein Visum nötig gewesen. Jetzt, da im besten Fall noch Evakuierungsflüge stattfinden, sei es aber möglich, dass ein Visa-Verfahren erst nach der Einreise in Deutschland erfolgt - ebenso wie die Sicherheitsüberprüfung der entsprechenden Personen, so Seehofer weiter. "Es ist unbestritten, dass die Ortskräfte nach Deutschland kommen sollen, und dass es dafür auch eine moralische Verantwortung gibt. Eine Große moralische Verantwortung."

Keine genauen Zahlen zu Flüchtenden

Schätzungen zufolge dürften es insgesamt bis zu 10.000 Personen sein, die sich wegen ihrer Verbindungen zu bundesdeutschen Ministerien und Nicht-Regierungsorganisationen von den Taliban bedroht sehen. Wie viele Menschen insgesamt aus Afghanistan fliehen könnten, dazu gibt es laut Seehofer keine Zahlen. In Zeitungsberichten war der Innenminister mit "300.000 bis zu fünf Millionen" zitiert worden. Seehofer bestritt diese Aussage: "Ich sehe jeden Tag einen Bericht, was ich denke. Aber es gibt keine Prognose."