Eskalation auf dem Balkan: Neue Gefahr durch alte Konflikte

100.000 Tote, über zwei Millionen Flüchtlinge und Vertriebene, 1425 Tage Belagerung Sarajevos durch bosnische Serben – das sind die nüchternen Zahlen des Bosnienkrieges zwischen April 1992 und Dezember 1995. Im Friedensvertrag von Dayton wurden die Grundpfeiler geschaffen für das Bosnien-Herzegowina von heute: ein souveräner Staat, bestehend aus zwei in etwa gleich großen sogenannten "Entitäten": der "Föderation Bosnien und Herzegowina“, in der vor allem muslimische Bosniaken und katholische Kroaten leben, und dem überwiegend serbisch-orthodox geprägten Landesteil, der Republika Srpska.

Gigantische Bürokratie in Bosnien-Herzegowina

Alle gesamtstaatlichen Institutionen des Landes arbeiten von der Hauptstadt Sarajevo aus: Das dreiköpfige Staatspräsidium, die Regierung, Justiz, Armee. Hinzu kommen aufgeblähte Verwaltungsstrukturen auf regionaler Ebene. In einem Land mit nur drei Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern gibt es mehr als 150 Ministerien. In diesem "verwinkelten Haus", wie Bosnien-Herzegowina spöttisch genannt wird, zündelt vor allem Serbenführer Milorad Dodik schon seit vielen Jahren immer wieder. "Teufelsstaat" oder "Missgeburt" - so tituliert er despektierlich das Land, dem er eigentlich dienen soll. Jüngste Provokation: zum Nationalfeiertag im Januar 2022 schwadronierte Dodik, der nur selten mit westlichen Medien spricht, in einem Interview mit der in Belgrad erscheinenden serbischen Zeitung "Novosti" über die Zukunft der Republika Srpska: "Ich bin überzeugt, dass die Republika Srpska eines Tages ein unabhängiger Staat sein wird und einen föderalen oder konföderalen Status mit Serbien haben wird. Dies wird auch ein Beitrag zur Stabilisierung und für den Frieden sein."

Serbische Abspaltungstendenzen

Stabilisierung und Frieden durch eine Abspaltung des serbischen Landesteils? Der Luxemburger Politologe und Historiker Florian Bieber leitet das Zentrum für Südosteuropastudien an der Uni Graz und hat auch schon in Sarajevo gelehrt. Er kennt Dodiks zynische Sichtweise zur Genüge. Dodik drohe mit einer Abspaltung der Republika Srpska, meint der Historiker, seitdem er im Amt ist, also seit mittlerweile 15 Jahren. Insofern sei diese Drohung nichts Neues. Allerdings verzeichnet Florian Bieber auch eine gewisse Eskalation. Unter anderem, weil in den letzten 15 Jahren der Staat Bosnien-Herzegowina schwächer geworden sei, genauso wie auch die internationale Präsenz im Land. Damit seien im Laufe der Zeit Dodiks Versuche, den Staat zu untergraben entsprechend auch bedrohlicher geworden. Der Serbenführer Dodik versuche mit der Drohung einer Auflösung Bosnien-Herzegowinas Stimmen und Unterstützung in seinem Landesteil sicherzustellen und gleichzeitig auch von Korruption und Machtmissbrauch abzulenken.

Die Geschichte droht sich zu wiederholen

Stimmen aus dem bosnischen Landesteil warnen jedenfalls: Ähnlich wie heute sei auch die Situation vor dem Kriegsausbruch 1992 gewesen, auch damals sei es um die Schaffung ethnisch einheitlicher Staaten gegangen. 30 Jahre später kursieren Gerüchte über eine massive Aufrüstung der Polizei in der serbischen Entität, junge Leute sollen in Serbien und sogar in Russland militärisch ausgebildet werden, russische Kosaken verdeckt im serbischen Landesteil agieren. Was vom Serbenführer Milorad Dodik allerdings vehement abgestritten wird.

Die aktuellen Spannungen schaukeln sich seit dem Sommer 2021 hoch: Der Hohe Repräsentant der Vereinten Nationen für Bosnien-Herzegowina, damals der Österreicher Valentin Inzko, erließ ein Gesetz, das die Leugnung von Völkermord und Kriegsverbrechen im Land verbietet – ein heikles Thema für viele Menschen in der Republika Srpska und Serbien. Hier wird zum Beispiel Ratko Mladić von vielen bis heute als Nationalheld verehrt. Mladić war Oberbefehlshaber der bosnisch-serbischen Armee im Bosnienkrieg, er organisierte das Massaker von Srebrenica, bei dem im Juli 1995 8000 muslimische Bosniaken brutal ermordet wurden. 2017 wurde Mladić in Den Haag wegen seiner Kriegsverbrechen zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Sommer 2021 wurde das Urteil nochmals bestätigt.

"In Bosnien wollen die Menschen in Frieden leben"

In Banja Luka und auch in Serbiens Hauptstadt Belgrad jedoch muss man nicht lange suchen, um das an Häuserwände gesprühte Konterfei des verurteilten Kriegsverbrechers zu finden. Milorad Dodik nahm das Gesetz zum Anlass, weiter an der Eskalationsspirale zu drehen: Anfang Dezember 2021 stimmte das Regionalparlament in Banja Luka für den Rückzug aus zentralen Institutionen von Bosnien-Herzegowina: der Armee, sowie dem Justiz- und Steuersystem. Ein Schritt, der einer Abspaltung gleichkomme, sagt auch Christian Schmidt. Der CSU-Mann, ehemaliger Bundeslandwirtschaftsminister und Staatssekretär im Außenministerium, ist seit August 2021 neuer Hoher Repräsentant der Vereinten Nationen in Sarajevo. Die Lage im serbischen Landesteil beschreibt er als brandgefährlich, es müsse verhindert werden, sagt Schmidt, dass die bosnischen Serben erneut einen Krieg in Bosnien entfachen: "Die Menschen hier, und zwar jenseits ethnischer Unterschiede, wollen ja alle in Frieden leben, und manchen schlottern schon die Knie. In Sarajevo, das ist gerade einmal 26 Jahre her, da lebt die Kriegs-Generation. Sie fragt: soll das alles jetzt wiederkommen?"

Gravierende Versäumnisse der internationalen Gemeinschaft

Eine Unsicherheit, der auch keine starke Zivilgesellschaft entgegentreten kann. Denn wie in vielen anderen Westbalkan-Staaten auch – Serbien, Kosovo, Nordmazedonien – verlassen auch in Bosnien-Herzegowina junge, gut ausgebildete Köpfe ihre Heimat zumeist in Richtung EU. Genau in solch einem Vakuum findet das nationalistische Getöse eines Milorad Dodik starken Widerhall. Hinzu komme seit Putins Überfall auf die Ukraine die Angst davor, dass dieser Konflikt auf den Balkan übergreifen könnte, sagt Christian Schmidt.

„Ich habe durchaus Sorge, dass Bosnien-Herzegowina und der Balkan insgesamt in den Konflikt mit reingezogen werden könnte.“ Christian Schmidt, Hoher Repräsentant der UN

Tanja Topić kennt das nationalistische Gebaren des Systems "Dodik" und das jahrelange Wegschauen der EU aus nächster Nähe. Die Journalistin arbeitet für das Büro der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Banja Luka. Brüssel habe sich bei all dem auch mitschuldig gemacht, meint Topić, weil es pseudodemokratische Machteliten auf dem Balkan gestützt habe – um einer vermeintlichen "Stabilität" in der Region willen: "Wenn es hier einen Rechtsstaat geben würde, wären bestimmt 70 Prozent der politischen Autoritäten im Gefängnis. Man hat ja wegen der „Stabilokratie“ die Demokratie, Meinungsfreiheit, Menschenrechte: alle diese Standards geopfert im naiven Glauben, dass die Politiker für Stabilität sorgen werden."

"Keine Unterstützung für serbische Störenfriede"

Stabilität hat oberste Priorität: Diese politische Grundhaltung war über viele Jahre auch ein Credo der Ära von Angela Merkel. Kritiker haben das der ehemaligen Bundeskanzlerin auch immer wieder vorgehalten, etwa mit Blick auf den autokratischen Politikstil von Serbiens Präsident Aleksandar Vučić. Deutschlands neue Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen klang da schon anders, als sie am 10. März, knapp drei Wochen nach Kriegsausbruch in der Ukraine zum Auftakt ihrer Balkanreise in Sarajevo vor die Presse trat. Deutschland, versicherte Baerbock, werde in Bosnien-Herzegowina und auf dem Westbalkan mehr Präsenz zeigen. Gleichzeitig unterstrich die deutsche Außenministerin, dass Deutschland als größter bilateraler Geber von Bosnien-Herzegowina nur diejenigen unterstützen würde, die sich für die Stärkung des Landes einsetzen, und nicht die, die an der Desintegration und Schwächung des Staates arbeiteten.

Der Instabilitätsfaktor Serbien

Dennoch ist und bleibt Serbien Dreh- und Angelpunkt, wenn es um ethnische Spannungen und Konflikte in der gesamten Region geht. Aleksandar Vučić, bei den Präsidentschaftswahlen Anfang April klar im Amt bestätigt, versteht es auf perfide Weise, Konflikte erst anzuheizen, um sich dann als großer Vermittler in Szene zu setzen – z.B. mit Blick auf die nationalistischen Zündeleien in der benachbarten Republika Srpska. Die Botschaft in Richtung Westen lautet hier: Nur Serbien hat einen echten Draht zu Dodiks Machtclique in Banja Luka und garantiert so den Frieden. Vučić sitzt zwischen den Stühlen und findet das auf der gesamteuropäischen Bühne bisher ziemlich komfortabel: Einerseits ist das Land schon seit zehn Jahren EU-Beitrittskandidat, der Handel mit EU-Ländern macht über 60 Prozent der serbischen Im- und Exporte aus. Auf der anderen Seite gibt es eine historisch gewachsene Nähe zu Russland, dem orthodoxen "Brudervolk", wie es gerne heißt. Die größtenteils regierungsnahen serbischen Medien berichten seit dem Ukraine-Krieg fast wie ein verlängerter Arm Moskaus: "Russen überrennen Ukraine in nur einem Tag" oder: "Ukraine greift Russland an", hieß es da unmittelbar nach Kriegsbeginn. Auch Sanktionen gegen Moskau schließt Präsident Vučić bisher kategorisch aus.

Pro-Russische Stimmung in Belgrad

Anfang März zogen 4.000 bis 5.000 Menschen mit russischen Flaggen und Pro-Putin-Transparenten durch Belgrad. Vor dem Denkmal des russischen Zaren Nikolaus II. gab es eine Protestkundgebung, untermalt mit der russischen Nationalhymne. Viele Menschen in Serbien rechnen es Russland bis heute hoch an, dass Moskau sich 1999 im UN-Sicherheitsrat gegen die NATO-Bombardierung Belgrads und anderer serbischer Städte stellte. Zudem erkennt Russland die Unabhängigkeit des Kosovo nicht an, genauso wie China und sogar einige EU-Staaten, darunter Spanien und Griechenland. Für Belgrad und die meisten Serbinnen und Serben gehört Kosovo fest zu Serbien, und noch häufiger als Graffitis des Kriegsverbrechers Mladić prangen an serbischen Häuserwänden oder Autobahnbrücken entsprechende Schriftzüge: "Kosovo je Srbija", "Kosovo ist Serbien".

Alter Streit neu verpackt

Seit Kosovos Unabhängigkeit 2008 kocht der Konflikt zwischen Belgrad und Pristina immer wieder hoch, jüngster Höhepunkt: ein Streit über Autokennzeichen im Herbst 2021. Serbien hat die kosovarischen Schilder noch nie anerkannt, als Reaktion darauf verfügte Kosovos Premier Albin Kurti, dass von nun an umgekehrt auch Fahrzeuge mit serbischen Kennzeichen nicht mehr die Grenze passieren dürfen. Serbische LKW-Fahrer blockierten daraufhin einen Grenzübergang. Plötzlich standen sich an der Grenze Spezialkräfte der kosovarischen Polizei und serbisches Militär mit Panzern gegenüber – eine explosive Lage, die sich erst entspannte, als die internationalen KFOR-Truppen die kosovarische Polizei ablösten und die EU vermittelnd eingriff.

Die geteilte Stadt Kosovska Mitrovica

Besonders problematisch ist die Lage im Norden des Kosovo, in Kosovska Mitrovica. Der Nordteil der Stadt wird mehrheitlich von Serben bewohnt. Im Süden von Kosovska Mitovica leben vor allem albanischsprachige Kosovaren. Explosiv ist die Situation in der insgesamt 80.000 Einwohner zählenden Stadt zwar nicht, sie zeigt aber, wie schwierig und teils bizarr das Zusammenleben zwischen Albanern und Serben auch mehr als 20 Jahre nach Ende des Kosovo-Krieges noch immer ist. Die faktische Teilung der Stadt beeinflusst das gesamte Leben. Seit dem Ende des Kosovokrieges wird den Bewohnern versprochen, dass die Brücke zwischen dem Nord- und dem Südteil der Stadt für den Auto-Verkehr geöffnet wird. Passiert ist das bislang aber noch nicht. Und viele sind skeptisch, ob sich daran jemals etwas ändert.

Russischer Überfall auf die Ukraine schürt im Kosovo Ängste

Trotz der Anfang 2008 erklärten Unabhängigkeit von Serbien, bleibt der gesamte Norden des Kosovo bis heute eine Art Niemandsland. Offiziell wird das Gebiet von der nur 40 Kilometer entfernten Hauptstadt Pristina aus verwaltet. In Wahrheit ist der Landstrich um Kosovska Mitrovica herum, in dem rund 50 000 Serben leben, eine Art schwarzes Loch. Die Zentralregierung in Pristina hat dort nicht viel zu melden: Auf der anderen Seite der Ibar-Brücke haben die Autos entweder gar keine oder alte jugoslawische Kennzeichen, beim Einkauf werden auch serbische Dinar als Zahlungsmittel akzeptiert, die Bewohner dürfen sogar an serbischen Wahlen teilnehmen.

Der russische Überfall auf die Ukraine schürt im Kosovo Ängste, dass Serbien sich die russischen Großmachtgelüste zum Vorbild nehmen könnte. So formuliert es jedenfalls die kosovarische Außenministerin Donika Gërvalla-Schwarz: "Wir wissen nicht, ob Serbien nicht das, was gerade in der Ukraine passiert, für sich so interpretiert, dass jetzt der Weg offen sei auch auf dem Balkan andere Realitäten zu schaffen. Das Verhalten Serbiens in den letzten Monaten ist geprägt durch starke verbale Aggression, und wir hoffen, dass wir uns unnötig Sorgen machen, aber die Realität hier in diesem Gebiet kann sich sehr schnell ändern."

Zukunft nicht überall düster

Rund 3.800 Soldatinnen und Soldaten stark sind die internationalen Kosovo-Truppen, kurz KFOR, heute – und könnten jederzeit nach Vorbild der EUFOR in Bosnien deutlich verstärkt werden. Zudem hat die "große Politik" – Anerkennung Kosovos Ja oder Nein, ein aufgebauschter Streit um Autokennzeichen – eben auch im Kosovo nicht immer viel damit zu tun, wie der Lebensalltag der Menschen vor Ort aussieht. Denn nicht überall im Land sind die Gräben so tief und werden scheinbar mutwillig immer wieder neu ausgehoben wie in der geteilten Stadt Mitrovica. Andernorts gibt es inzwischen fast so etwas wie Normalität im Zusammenleben zwischen Albanern und Serben. Inzwischen kehren Serbinnen und Serben sogar zurück in ihre alte Heimat Kosovo. So wie Marija Novakovic: Die 47-Jährige floh vor 23 Jahren quasi über Nacht aus ihrer Heimatstadt Pristina – aus Angst vor albanischen Repressionen nach dem Ende des Kosovo-Krieges. All die Jahre hat Marija in Serbien gelebt, aber nie ihre alte Wohnung in Pristina verkauft. Vor einigen Wochen nun ist sie zurückgekehrt, ihre beiden erwachsenen Söhne wohnen noch in Belgrad, werden aber nachkommen, sobald die Wohnung vollständig eingerichtet ist: "Für mich war immer klar, dass ich nach Pristina zurückkehren würde. Mein erster Sohn ist hier geboren, hier habe ich meinen Mann getroffen. Früher, so vor 15 Jahren, hieß es noch: Es ist gefährlich für uns Serben hierher zu kommen, heute kann ich sagen: Meine albanischen Nachbarn hier in Pristina haben mich freundlich willkommen geheißen, einige kenne ich sogar noch von früher. Wir haben uns in den Arm genommen und geweint. Pristina – das ist immer noch meine Stadt, vieles hat sich verändert, aber die Seele der Stadt ist immer noch die gleiche wie früher."

Lichtblicke auch in Bosnien-Herzegowina

Auch in Bosnien-Herzegowina haben die meisten Menschen andere Sorgen, als sich ernsthaft Gedanken wegen eines neuen Krieges auf dem Balkan zu machen. Es fehle für einen Krieg sowieso an allem, glaubt Srdjan Puhalo. Der Sozialpsychologe aus Banja Luka kommentiert das politische Geschehen in seiner Heimat in einem viel gelesenen Blog. In Bosnien-Herzegowina, davon ist Srdjan Puhalo überzeugt, gäbe es nichts, für das die Leute kämpfen würden. Keine Ideologie und auch keine Führer: "Im Moment profitierten die Leute um den Serbenführer Milorad Dodik noch prima von dem Chaos in Bosnien. Aber wenn es nicht mehr geht, dann ist das eben so: Eine Ehe muss geschieden werden, wenn sie nicht mehr funktioniert, und dann kriegt eben jeder seinen Teil vom Kuchen: Serben, Kroaten, Bosniaken. Andere Reiche sind ja auch irgendwann zerfallen."