ESC-Vorentscheid: Bayerische Teilnehmer landen im Mittelfeld

Auch wenn es für das Finale vom Eurovision Song Contest 2023 nicht gereicht hat: Die beiden bayerischen Teilnehmer beim deutschen Vorentscheid haben gut abgeschnitten. Trong aus dem unterfränkischen Bad Kissingen wurde mit 71 Punkten Vierter und "Lonely Spring" aus Passau erreichten mit 70 Punkten den fünften Platz. Insgesamt waren es acht Teilnehmer, weil die Band "Frida Gold" krankheitsbedingt kurzfristig absagen musste.

Trong aus Bad Kissingen mit asiatisch inspiriertem Song

Trong musste in der Live-Sendung gleich als erster Kandidat antreten und performte seinen asiatisch angehauchten Song "Dare To Be Different" gemeinsam mit seiner Tanzgruppe. Er war auch der einzige Kandidat, der gleichzeitig sang und tanzte. Im Publikum saßen seine Schwester und seine Mutter, um ihm die Daumen zu drücken.

"Lonely Spring" aus Passau mit Pop-Punk

"Lonely Spring" aus Passau boten eine wilde Pop-Punk-Show und performten ihren Song "Misfit" in weißen Glitzeranzügen. Sie wurden dabei von ihren Eltern angefeuert. Die Hälfte der Punkte wurde von acht Jurys in acht verschiedenen Ländern vergeben, die jeweils aus fünf Personen aus dem Musik- und Show-Business bestanden: aus der Schweiz, den Niederlanden, Finnland, Spanien, Litauen, der Ukraine, Österreich und Großbritannien.

Die andere Hälfte der Punkte kam vom deutschen Publikum und setze sich zusammen aus Votings während der Show per Anruf und SMS und dem Online-Voting.

Hamburger Metalband "Lord of the Lost" setzt sich durch

Das Ticket zum ESC-Finale in Liverpool am 13. Mai löste die Hamburger Metalband "Lord of the Lost" mit ihrem Song "Blood & Glitter" - eine etwas düstere Rock-Nummer. Die Gruppe tritt dazu in auffälligen roten Outfits auf.

Die Band verdankte ihr Ticket zum ESC-Finale vor allem dem Publikum. Es katapultierte die Rocker am Ende der ARD-Show "Unser Lied für Liverpool" an allen anderen Bewerbern vorbei auf den ersten Platz. Nach dem zunächst eingeholten Jury-Votum, das Fachleute aus acht Ländern abgegeben hatten, hatte es nämlich zunächst ganz und gar nicht nach einem Sieg der Combo ausgesehen. Da waren "Lord of the Lost" nur auf dem fünften Platz gelandet.

Mit Informationen von dpa