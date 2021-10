Personaldebatte in der CDU: Es wird einsamer um Laschet

Wehe, wenn das angestrebte Jamaika-Bündnis scheitert – um CDU-Chef Armin Laschet wird es zunehmend einsamer: "Dass im Wahlkampf Fehler passiert sind und unser Spitzenkandidat nicht richtig gezogen hat, kann niemand leugnen." Das sind die deutlichen Worte von Parteivize Jens Spahn in der 'Welt am Sonntag'.

Spahn forderte einen Sonderparteitag bis Ende Januar. In der Partei müsse die nächste Generation "jetzt stärker sichtbar werden", sagte der 41-Jährige weiter.

Immer mehr Forderungen nach personellen Konsequenzen

Spahn war einst Mitglied im Team von Armin Laschet, als der sich um den CDU-Vorsitz bewarb. Auch Norbert Röttgen und Friedrich Merz, beide wie Spahn und Laschet aus Nordrhein-Westfalen, bringen sich jeweils per Interview in Stellung: Röttgen fordert im "Tagesspiegel" einen Neuanfang an der Parteispitze. Allerdings, so Röttgen, reiche es nicht aus, "nur eine Person auszuwechseln". Die Erneuerung müsse umfassend sein: "Partei, Fraktion, Inhalte, Kommunikation, Personal."

Friedrich Merz bekundete bereits Interesse am Parteivorsitz

Friedrich Merz liebäugelt mit einer Mitgliederbefragung über den künftigen Parteivorsitz – und kann sich eine Bewerbung laut 'Bild' erneut vorstellen. Für Merz eingesetzt hatten sich seinerzeit auch Carsten Linnemann und Christian von Stetten vom mächtigen CDU-Wirtschaftsflügel, die in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" ebenfalls die Parteimitglieder bei der nächsten Vorsitzwahl stärker einbinden wollen.

Sondierungsgespräche könnten Laschets letzte Chance sein

Auch wenn der Druck auf Armin Laschet im Grunde täglich zunimmt: Zunächst soll der CDU-Chef wohl noch Zeit für Gespräche über mögliche Koalitionen bekommen. Am morgigen Sonntag trifft sich das fünfzehnköpfige Unionsteam mit der FDP, am Dienstag mit den Grünen.