vor 3 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

BR24Live: Merkel verteidigt Beschränkungen

Wegen hoher Corona-Zahlen sieht Bundeskanzlerin Merkel keine Alternative zu den beschlossenen Einschränkungen. Deutschland sei in einer dramatischen Lage, sagte sie in einer Regierungserklärung. Es komme nun auf jeden Einzelnen an. Die Debatte live.