"Es ist definitiv eine Katastrophe in Afghanistan"

Als die letzten Bundeswehrsoldaten Afghanistan vor drei Monaten verlassen haben, war Silke Diettrich vor Ort in Masar-e-Sharif und schaute den deutschen Militärmaschinen vom Flughafen aus buchstäblich hinterher. Sie gehörte damit vor dem Triumph der Taliban zu den letzten westlichen Berichterstattern im Land. Nun, ein Vierteljahr später, ist sie zurückgekehrt ins neue "Islamische Emirat Afghanistan". BR24 hat mit ihr kurz nach ihrer Ankunft im Nachbarland Usbekistan gesprochen.

BR24: Sie sind ja schon oft nach Afghanistan gereist. Diesmal war es eine ganz besondere Reise. Was war denn schwieriger: Das Rein- oder das Rauskommen?

Silke Diettrich: Es war beides kompliziert. Wir mussten über drei verschiedene Länder fliegen, um dann über die Landgrenze von Usbekistan rein nach Afghanistan zu kommen. Und den gleichen Weg nehmen wir auch wieder zurück.

Wie sind Sie denn gereist als Frau? Mit Burka?

Nein, das hatte ich mir vorher zwar überlegt. Aber ich hatte vorher mit einigen Leuten, vor allem Frauen, in Masar-i-Scharif und Kabul Kontakt und habe die gefragt, wie sie das machen. Und sie meinten, ich solle so reisen wie sonst auch, also mit langen Hemden und Kopftuch. Und das hat auch ausgereicht.

Ich habe dort viele andere Frauen gesehen, die genauso durch die Straßen gelaufen sind. Natürlich sieht man Frauen in Burka, man sieht auch viele Frauen, die Nikab tragen, wo man dann eigentlich nur noch die Augen sieht. Aber ich bin nicht angehalten worden. Ein einfaches Kopftuch hat ausgereicht.

Wie ist denn aktuell die Situation der Frauen und Mädchen? Das war ja eine der größten Sorgen beim Abzug der westlichen Truppen: Wie geht es jetzt mit den Frauenrechten weiter?

Das größte Problem ist, dass Frauen jetzt weder in der Regierung sitzen noch bestimmte Jobs ausüben dürfen. Die Ausrede der Taliban ist dann: Frauen dürften sich nicht in einer unislamischen Umgebung bewegen. Und unislamisch ist in deren Sicht, wenn Frauen mit Männern zusammenarbeiten, selbst, wenn sie sich nur in demselben Gebäude befinden. Es gibt auch viele Mädchen ab der 7. Klasse, die im Moment nicht zur Schule gehen dürfen, weil sie da ja mit männlichen Schülern zusammensitzen würden. Die sitzen jetzt zu Hause und haben natürlich das Gefühl, wie ein Vogel im Käfig eingesperrt zu sein.

Ich war bei einer Schülerin, die ist seit Wochen nicht in die Schule gegangen. All die Träume, die sie hatte – sie wollte Pilotin werden – sind jetzt geplatzt, weil die Taliban an der Macht sind. Sie geht ganz wenig aus dem Haus, weil sie so große Angst hat, denn die Taliban sind wirklich omnipräsent. Sie patrouillieren auf den Straßen mit großen Maschinengewehren, Kalaschnikows oder Panzerfäusten, auf riesengroßen Pick-ups.

Afghanistan nennt sich jetzt "Islamisches Emirat". Macht sich das im Alltag bemerkbar?

Auf jeden Fall. Wobei ich dachte, es wäre jetzt schon strenger. Also ich habe durchaus noch Frauen gesehen, die mit einfachem Kopftuch ganz normal über den Markt gegangen sind. Es war allerdings wohl vor 25 Jahren, als die Taliban zum ersten Mal an die Macht gekommen sind, auch schon so, dass erst nach und nach alles strenger wurde. Es kann also gut sein, dass Frauen in Zukunft noch nicht mal mehr alleine auf die Straße dürfen, sondern nur mit ihrem Ehemann oder mit einer männlichen Begleitung aus der Familie.

Die Taliban geben sich ja gerade vergleichsweise harmlos, besonders gegenüber dem Ausland. Glauben Sie, dass sich das über kurz oder lang ändern wird?

Ich glaube, dass die Taliban das gerade selber noch für sich ausloten. Es gibt unter ihnen Hardliner und es gibt die, die vorher schon mit den USA verhandelt haben, die auch jetzt diplomatische Gespräche führen. Die Taliban brauchen ja dringend Geld. Sie brauchen nicht nur humanitäre Hilfsleistungen, wie sie aktuell geleistet werden, sondern sie brauchen natürlich auch Entwicklungszusammenarbeit, Hilfsgüter, Medikamente und eben Geld. Viele Menschen bekommen seit Monaten keine Gehälter mehr. Meine Hoffnung ist, dass man darüber Einfluss auf die Taliban nehmen kann.

Große Angst vor den Taliban hatten die sogenannten Ortskräfte, die für ausländische Truppen wie die Bundeswehr gearbeitet haben, aber natürlich auch politische Gegner der Taliban und Journalisten. Wie ist es deren Situation aktuell?

Viele Ortskräfte verstecken sich. Einige haben mir gesagt: Ich gebe dir kein Interview mehr, denn ich möchte weder aus dem Haus gehen noch möchte ich, dass eine westliche Journalistin unser Haus betritt und die Taliban das sehen. Ich habe eine junge Frau getroffen, deren Vater sowohl als Journalist als auch für die ehemalige Regierung gearbeitet hat. Und der Vater war auf einmal verschwunden, hat sich tagelang nicht gemeldet. Eines Tages standen die Taliban bei ihr zu Hause vor der Tür und haben nach Dokumenten, Schlüsseln und Unterlagen gefragt. Der Vater sitzt offenbar in einem der größten Gefängnisse östlich von Kabul und die Taliban fordern 12.000 Dollar, damit er freigelassen wird. Solche Geschichten würden uns die Taliban natürlich niemals erzählen.

Ich war mit einer Taliban-Patrouille unterwegs und habe Interviews mit Menschen auf der Straße gemacht. Wenn die Taliban dann bedrohlich mit ihren Gewehren daneben stehen, sagen die Menschen automatisch, dass es sicherer geworden ist – was ich durchaus glaube, denn es gibt tatsächlich weniger Diebstähle. Die Menschen wissen, dass sie jetzt nach dem islamischen Recht verurteilt werden. Das kann dazu führen, dass Dieben die Hände abgehackt werden.

Die UNO und auch Nichtregierungsorganisationen warnen, dass Afghanistan vor einer humanitären Katastrophe steht, dass Millionen Menschen vom Hunger bedroht sind. Wie ist die Situation im Land?

Also, ich habe schon viele Flüchtlingslager in den letzten Jahren in Afghanistan besucht. Aber so eins wie jetzt in Masar-e-Scharif habe ich noch nie gesehen, da wusste ich selber nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Die Menschen da leben noch nicht mal in Hütten, weil sie kein Geld für Holz haben. Sie haben sich Höhlen gegraben, weil sie Angst haben vor dem Winter.

Ich war bei einer sehr jungen Familie, in deren Hütte sind wir hineingekrochen. Die hatten ein zweijähriges Kind, das viel jünger aussah, weil es komplett unterernährt war. Die Frau hatte Gelbsucht und das einzige, was sie ihrer Tochter geben können, ist eine Suppe, die sie aus Brot und Wasser zusammenrühren. Der Vater hat sich so geschämt das zu erzählen, dass sie auch kein Geld haben für Medikamente. Jeder Dritte in Afghanistan weiß nicht, wo sie oder er die nächste Mahlzeit herbekommt. Es ist definitiv eine Katastrophe in Afghanistan.

Wie soll das Ausland, die UNO, wie sollen wir damit umgehen? Einerseits will man die Islamisten nicht finanziell unterstützen. Auf der anderen Seite kann man ja nicht tatenlos zusehen bei solchen Zuständen?

Das ist eine absolute Zwickmühle. Ich sehe nur die Menschen, die da wirklich Hunger leiden. Wir haben das Land in den letzten 20 Jahren unterstützt. Aus humanitärer Sicht, würde ich sagen, müssen wir das weiterhin tun. Wie das dann in Zukunft mit der Entwicklungszusammenarbeit aussieht, ist schwierig. Die Taliban sind nicht mehr wegzudiskutieren, die sind da jetzt an der Macht. Und das sind auch nicht alles Wölfe, das sind auch Menschen. Da muss man schauen, welchen Einfluss man vielleicht noch nehmen kann.