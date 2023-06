Erzbischof Gänswein zieht ins Freiburger Priesterseminar

Nach seiner Rückkehr aus Rom wird Erzbischof Georg Gänswein nach aktuellen Plänen ins Freiburger Priesterseminar ziehen. Wie der Sprecher des Erzbistums, Marc Mudrak, auf Anfrage von BR24 bestätigte, wird Gänswein ab 1. Juli dort in einer Mietwohnung wohnen. Zunächst hatten mehrere Medien, darunter der "Südkurier", unter Berufung auf Informationen "kirchlicher Insider" darüber berichtet. Gänswein selbst wollte sich auf Anfrage der Nachrichtenagentur KNA nicht dazu äußern. Im Collegium Borromaeum nahe dem Freiburger Münster wohnen Studenten, die sich auf ihre Priesterweihe vorbereiten.

Vatikan bestätigte Rückkehr Gänsweins nach Deutschland

Der Vatikan hatte zuletzt mitgeteilt, dass Gänsweins Amtszeit als Präfekt des Päpstlichen Hauses beendet ist und er ab 1. Juli "fürs erste" in seine Heimatdiözese zurückkehren soll. Gänswein arbeitete viele Jahre für den aus Deutschland stammenden Benedikt XVI. - vor, während und nach dessen Zeit als Papst. Nach dem Tod von Benedikt XVI. kümmerte sich Gänswein zunächst um dessen Nachlass.

Mit rund 1,8 Millionen Katholiken zählt das Erzbistum Freiburg zu einer der größten Diözesen in Deutschland. Es wird von Erzbischof Stephan Burger geführt.

Fall wie Gänswein "nicht vorgesehen"

Ab 1. Juli wird es nun also zwei Erzbischöfe in dem Bistum geben. Ein solcher Fall sei "tatsächlich einmalig", sagt der Kirchenhistoriker und Vatikan-Kenner Ulrich Nersinger dem BR. Denn einen Bischof, der nicht in Pension ist und auch nicht mit der Leitung eines Bistums betraut ist, sähe die katholische Ämterwelt eigentlich nicht vor. "Vorgesehen sind residierende Bischöfe, sind emeritierte Bischöfe, Weibischöfe und emeritierte Weihbischöfe. Aber ein solcher Fall wie Gänswein ist nicht vorgesehen."

Mit Informationen von KNA