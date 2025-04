Erstes Treffen seit Eklat: Selenskyj und Trump sprechen in Rom

Ihr letztes Treffen im Weißen Haus blieb durch einen Eklat in Erinnerung. Jetzt sprachen US-Präsident Donald Trump und Kiews Staatschef Wolodymyr Selenskyj erstmal seitdem wieder miteinander – überraschend am Rande der Trauerfeier für Papst Franziskus in Rom.

Ukrainische Medien veröffentlichten Fotos von dem Treffen im Petersdom, auf denen Trump und Selenskyj sitzend auf Stühlen in einem Saal und vertieft ins Gespräch zu sehen sind.

Aktuelle Entwicklungen zum Ukraine-Konflikt im Newsticker

Selenskyj: Gespräch könnte "historisch bedeutend" werden

Das Weiße Haus bezeichnete das Treffen als "sehr produktiv". Auch Selenskyj äußert sich danach optimistisch. "Es war ein sehr symbolträchtiges Treffen, das das Potenzial hat, ein historisches zu werden, wenn wir gemeinsame Ergebnisse erzielen", schreibt Selenskyj auf Telegram. Er bedankte sich bei Trump. Unter vier Augen habe er mit dem US-Präsidenten vieles besprechen können und hoffe jetzt auf Ergebnisse.

Es war das erste Treffen von Trump und Selenskyj nach dem Eklat in Washington Ende Februar. Damals hatte es vor laufenden Kameras ein Wortgefecht zwischen Trump, US-Vizepräsident J. D. Vance und Selenskyj gegeben. Dabei platzte auch ein Abkommen über den Zugriff der USA auf ukrainische Rohstoffe.

Doch kein zweites Treffen? Trump reist aus Rom ab

Selenskyj und Trump wollten am Samstag eigentlich noch ein weiteres Mal zusammenkommen. Doch dazu wird es nicht kommen. Trump fuhr zum Flughafen und bestieg die Regierungsmaschine Air Force One, um den zehnstündigen Rückflug nach Washington anzutreten. Zumindest ein persönliches Gespräch scheint damit ausgeschlossen.

Thema wäre der russische Angriffskrieg in der Ukraine gewesen. Trump will den Krieg beenden und verlangt dabei vor allem von Selenskyj Zugeständnisse. So soll die Ukraine auf die besetze Halbinsel Krim verzichten. Kiew erarbeitete einem Medienbericht zufolge einen eigenen Friedensplan, in dem Gebietsabtretungen nicht mehr kategorisch ausgeschlossen werden.

Russische Armee: Grenzregion Kursk zurückerobert

Unterdessen tobt der Krieg weiter. Die russische Armee hat die Grenzregion Kursk nach eigenen Angaben vollständig von den ukrainischen Streitkräften zurückerobert. Die letzte Siedlung in Kursk, der Ort Gornal, sei "befreit" worden, sagte der russische Generalstabschef Waleri Gerassimow bei einem Treffen per Videokonferenz mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Der Kreml-Chef antwortete, das "Abenteuer" der Ukraine in Kursk sei komplett gescheitert.

Doch die ukrainische Armee bestreitet die russischen Angaben. Die operative Lage sei zwar "schwierig", die ukrainischen Einheiten würden ihre Positionen jedoch weiterhin halten, erklärte der ukrainische Generalstab. Russische Äußerungen zu einer "Niederlage" der ukrainischen Soldaten seien nichts weiter als "Propagandatricks", die Kämpfe in der Grenzregion dauerten an.