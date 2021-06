Erstes Flugzeug mit verletzten Soldaten aus Mali gelandet

Übrige Verletzte werden nachgeholt

Von Köln aus war am Vormittag bereits ein zweiter Airbus gestartet, der die anderen verletzten Soldaten aus Mali zurückzubringen soll. Die Maschine sollte nach dpa-Informationen nach Niamey fliegen, die Hauptstadt von Niger. Dort betreibt die Bundeswehr einen Luftwaffentransportstützpunkt einschließlich Verwundetenversorgung für den Mali-Einsatz.

Nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums sollen die restlichen Verwundeten nach Stuttgart gebracht werden. Von dort aus sollen sie zur weiteren medizinischen Behandlung ins Bundeswehr-Krankenhaus nach Ulm kommen. Kramp-Karrenbauer äußerte die Hoffnung, dass alle verletzten Soldaten wieder gesund werden. "Wir sind in Herzen bei den Kameraden und wünschen allen schnelle Genesung", erklärte das Ministerium.

UN-Stabilisierungsmission soll Frieden in der Region ermöglichen

In Mali selbst setzte die Bundeswehr am Samstag die Bergungsarbeiten am Ort des Anschlags fort. Derzeit sind rund 900 deutsche Soldaten an der UN-Mission Minusma beteiligt. Die meisten davon befinden sich an dem Stützpunkt, in dessen Nähe am Freitag das Attentat verübt wurde. Der Einsatz in Westafrika soll den Friedensprozess in Mali unterstützen. In dem Land sind islamistische Terrorgruppen aktiv. Auch organisierte Kriminalität und grenzübergreifender Schmuggel sind ein Problem in der Region, über die Migrationsrouten nach Nordafrika und weiter Richtung Europa laufen.

Kritik an Bundeswehr-Einsatz in Mali wird lauter

Der Linke-Politiker Gregor Gysi forderte den Abzug der deutschen Soldaten aus Mali. Der Einsatz sei von Anfang an falsch gewesen, sagte Gysi, der außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion im Bundestag ist, der Deutschen Presse-Agentur. "Man musste mit einem solchen terroristischen Angriff rechnen." Der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Jan Korte, beantragte Sondersitzungen von Auswärtigem und Verteidigungsausschuss für die kommende Woche. Außenminister Heiko Maas (SPD) und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer (CDU) sollen darin Stellung beziehen.

Auch FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann verlangte von der Bundesverteidigungsministerin Auskunft über den Angriff. "Was weiß man über die Täter, über deren Herkunft, über deren möglicherweise Beziehungen zur Regierung bzw. zur Armee? Was bedeutet dieser Terroranschlag für den Auftrag und die Mandatsausübung?", so Strack-Zimmermann.

Union hält an Mission fest

Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Henning Otte, sprach sich gegen einen Abzug der Bundeswehr aus dem Land aus. Es gehe darum, Mali stabil zu halten und staatliche Strukturen aufzubauen, damit der internationale Terror dort kein Fuß fassen könne, sagte Otte dem Sender NDR Info. Dies sei auch in deutschem Interesse.