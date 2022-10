Erstes Flugabwehrsystem Iris-T in der Ukraine angekommen

Angesichts der jüngsten russischen Luftangriffe auf die Ukraine hat Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg die Verbündeten zur schnellen Lieferung weiterer Abwehrwaffen gedrängt. Für die Ukraine sei Eile geboten, um sich "gegen die schrecklichen russischen Angriffe auf die Zivilbevölkerung zu verteidigen", sagte Stoltenberg beim Nato-Verteidigungsministertreffen in Brüssel.

Deutschland und die USA müssen die meisten ihrer zugesagten Systeme allerdings erst noch herstellen.

Iris-T SLM: Ein System geliefert, drei weitere in Produktion

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) bestätigte in Brüssel, dass Deutschland - wie bereits am 1. Juni angekündigt - inzwischen ein erstes Luftabwehrsystem vom Typ Iris-T SLM an die Ukraine geliefert hat. Drei weitere dieser Systeme, über welche die Bundeswehr aktuell nicht verfügt, sollen dann im kommenden Jahr folgen.

"Wir tun alles, damit es so schnell wie möglich geht", sagte Lambrecht. Solche "hochkomplexen, hochmodernen Systeme" wie Iris-T SLM seien aber aufwändig herzustellen. "Da bin ich auf die Industrie angewiesen, dass dort auch ein bisschen schneller produziert wird", sagte sie mit Blick auf den Hersteller Diehl Defense vom Bodensee.

Auch die USA liefern

Die USA wollen darüber hinaus acht moderne Luftverteidigungssysteme vom Typ Nasams an die Ukraine liefern. Zwei erste sollen in den kommenden Wochen in dem Land eintreffen. Sechs weitere müssen jedoch ebenfalls erst produziert werden. Nach US-Angaben erwägt Washington deshalb, in der Zwischenzeit Hawk-Systeme aus der Zeit des Kalten Krieges in die Ukraine zu schicken.

"Neue Ära der Luftabwehr"

Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow hatte bei Ankunft der deutschen Waffen am Dienstagabend von einer "neuen Ära der Luftabwehr" gesprochen. Nach Angaben von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kann Iris-T SLM helfen, "eine ganze Großstadt vor russischen Luftangriffen" zu schützen.

Atomwaffen-Manöver in der kommenden Woche

In der kommenden Woche beginnt das Bündnis nach Stoltenbergs Angaben mit seinem jährlichen Atomwaffen-Manöver "Steadfast Noon". Daran nimmt nach unbestätigten Angaben auch die deutsche Luftwaffe teil. Die USA sollen unter anderem auf dem Fliegerhorst Büchel in Rheinland-Pfalz Atomsprengköpfe lagern.

"Es ist ganz wichtig, dass solche Übungen stattfinden können", sagte Lambrecht. Sie sprach wie Stoltenberg von einer bereits länger geplanten "Routineübung".

💡 Was leistet das Iris-T SLM?

Ein System besteht aus mehreren Komponenten: Radaranlage, Gefechtsstand und drei auf Lastwagen montierten Raketenwerfern. Es wird jeweils von 30 bis 40 Soldaten bedient. Die Entscheidung zum Abschuss eines anfliegenden Objekts wird von einem Feuerleitoffizier ausgeführt. Ukrainische Soldaten wurden in Deutschland schon an dem Waffensystem ausgebildet. Die Industrie übernahm die technische Betreuung, Spezialisten der Luftwaffe das taktische Training.

Iris-T SLM kann auf Ziele bis 20 Kilometer Flughöhe und 40 Kilometer Reichweite feuern. Wie der Hersteller Diehl Defence erklärt, soll das System auf "Mehrfachzielbekämpfung" und "360-Grad-Rundumschutz" ausgelegt sein. Es wird also eine Art Schutzschirm über einer Fläche gespannt. Eines der Systeme kann eine mittlere Großstadt wie Nürnberg oder Hannover schützen.