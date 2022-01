Bayern im Jahr 2020 seltener krankgeschrieben

Die Häufigkeit von Krankschreibungen ist in allen Bundesländern von 2019 auf 2020 sehr deutlich gesunken. Die Ergebnisse variieren zwischen einem relativen Rückgang um 18,5 Prozent in Hessen sowie um 12,1 Prozent in Sachsen-Anhalt. In Bayern gingen die Krankschreibungen um 9,4 Prozent zurück. Das geht aus dem neuen Gesundheitsreport der Barmer Krankenkasse hervor. Ausgewertet wurden Daten von insgesamt 3,8 Millionen Versicherten.

Hochschullehrer sind am seltensten krank

Zu den Berufsgruppen, die besonders häufig krank wurden, zählen Mitarbeiter bei Post- und Zustelldiensten (30,5 Tage), in der Gebäudereinigung (27,4 Tage) und in der Kranken- und Altenpflege (23,9 bzw. 26,6 Tage). Sie hatten hatten demnach die höchsten Fehlzeiten.

Am seltensten meldeten sich im Freistaat die Hochschullehrkräfte aus Gesundheitsgründen von der Arbeit ab - sie waren im Schnitt nur 4,4 Tage krankgeschrieben.

Männer haben meistens "Rücken"

Mehr als zwei Drittel der Fehlzeiten lassen sich dabei auf nur vier Krankheitsarten zurückführen: Rund 22 Prozent auf Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems, knapp 21 Prozent auf psychische Störungen, gut 13 Prozent auf Atemwegserkrankungen und fast 12 Prozent auf Verletzungen.

Atemwegsinfekte sind auch die häufigste Ursache von Arbeitsunfähigkeiten, während die längsten Krankschreibungen mit im Schnitt 51 Tagen auf psychische Störungen zurückzuführen sind. Dabei sind es häufiger Frauen, die aufgrund von psychischen Erkrankungen fehlen, während bei Männern öfter Rückenschmerzen zugrunde liegen.

Die meisten Krankschreibungen gibt es montags

Auffällig erscheint zunächst, dass mehr als ein Drittel aller Arbeitsunfähigkeiten an einem Montag beginnt. Auf den ersten Blick könnte man annehmen, dass Versicherte sich mit einer Krankschreibung das Wochenende verlängern wollten. Aber die Begründung für die ungleiche Verteilung des AU-Beginns auf den Anfang der Woche liegt laut Barmer eher in den häufig typischen Arbeitszeiten von Montag bis Freitag und den Öffnungszeiten der Arztpraxen, die am Wochenende in der Regel geschlossen sind.