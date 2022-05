Russischer Diplomat tritt zurück: "Noch nie so geschämt"

Diese Abrechnung sorgt für Zündstoff. In einem persönlichen Statement, das verschiedene Online-Medien abdrucken, wirft der russische Ex-Diplomat Boris Bondarew, bisher "Berater" von Moskaus Mission bei der Uno in Genf und damit in der Hierarchie eher untergeordnet, die Brocken hin.

"Ich habe in den zwanzig Jahren meiner diplomatischen Karriere viele Wendungen unserer Außenpolitik mitgemacht", so der Mitarbeiter von Russlands Außenminister Sergej Lawrow: "Aber ich habe mich noch die so geschämt wie seit dem 24. Februar dieses Jahres."

"Sie wollen unbegrenzte Macht erhalten"

Der Angriffskrieg von Präsident Wladimir Putin sei nicht nur ein Verbrechen gegen die Ukraine, sondern womöglich das schwerwiegendste Verbrechen, das jemals dem russischen Volk angetan worden sei. Der Buchstabe "Z" habe alle Hoffnungen und Aussichten auf eine prosperierende, wohlhabende und freie Gesellschaft ausgelöscht. "Diejenigen, die diesen Krieg losgetreten haben, wollen nur eines: Für immer an der Macht bleiben", so Bondarew. "Sie wollen in pompösen, geschmacklosen Palästen leben, Yachten segeln, die es mit der Tonnage der gesamten russischen Marine aufnehmen können, unbegrenzte Macht und völlige Unantastbarkeit genießen. Um das zu erreichen, sind sie willens, so viele Leben zu opfern wie eben nötig sind."

"System lügt sich selbst in die Tasche"

In den vergangenen zwanzig Jahren sei das Maß der "Lügen und der Unprofessionalität" im russischen Außenministerium bedauerlicherweise ständig gewachsen: "In den letzten Jahren allerdings ist es schier katastrophal geworden. Statt unvoreingenommener Information, unparteiischer Analyse und kühler Voraussicht, haben sich Propaganda-Klischees im Stil der Sowjetunion der 1930er Jahre durchgesetzt. Es wurde ein System errichtet, das sich selbst in die Tasche lügt."

Außenminister Lawrow sei ein "gutes Beispiel" für den Abstieg des diplomatischen Dienstes. Früher sei er als Intellektueller gewürdigt und von den Kollegen geachtet worden, heutzutage drohe er dem Westen mit Atomwaffen: "Es geht heute im Außenministerium nicht mehr um Diplomatie. Es geht nur noch um Kriegstreiberei, Lügen und Hass. Es dient den Interessen von wenigen, die dadurch zur weiteren Isolation und zum Niedergang meines Landes beitragen. Russland hat keine Verbündeten mehr und es kann dafür niemanden zur Rechenschaft ziehen als seine niederträchtige und übel geplante Politik."

Lawrow war stolz, keine "Verräter" im Ministerium zu haben

Boris Bondarew schrieb, das Ministerium sei seine "Heimat und Familie" gewesen: "Aber ich kann schlichtweg nicht länger an dieser blutigen, dummen und absolut überflüssigen Schande teilhaben." Gegenüber der Nachrichtenagentur AP sagte der 41-jährige Ex-Diplomat: "Was mein Land gerade macht, ist nicht hinnehmbar. Als Beamter muss ich einen Teil der Verantwortung dafür tragen. Und das will ich nicht tun." Keineswegs alle seine einstigen Berufskollegen unterstützten den Krieg: "Sie sind durchaus vernünftig, müssen aber schweigen." Bondarew fürchtet jetzt eine "Reaktion" aus Moskau.

Der Rücktritt des Diplomaten löste ein riesiges internationales Presseecho und eine Lawine von Kommentaren aus. Außenminister Lawrow war kürzlich noch stolz gewesen, dass es in seinem Haus keine "Verräter" gegeben habe. Gleichzeitig hatte er behauptet, der Westen setze russische Diplomaten mit unmoralischen Angeboten unter Druck und biete ihnen abhörsichere Handys an. Ähnlich hatte sich auch Lawrows Sprecherin Maria Sacharowa geäußert, offenbar in Erwartung von Rücktritten oder Überläufern.

Eine Reaktion des Außenministeriums auf den Rücktritt Bondarews war zunächst nicht zu bekommen. Auch die halbamtliche Nachrichtenagentur TASS schwieg zunächst, was für eine gewisse Ratlosigkeit spricht, denn normalerweise werden die Zeitläufte dort im Minutentakt kommentiert. Auch Agenturen wie RIA Nowosti und Interfax blieben zunächst "stumm". Auf der offiziellen Seite der russischen Mission in Genf ist der Diplomat nicht mehr aufgelistet.

"Kommersant": Weitere Diplomaten sind zurückgetreten

Das kremlkritische Wirtschaftsblatt "Kommersant" schreibt zum aufsehenerregenden Vorfall: "Wir kennen die Namen mehrerer weiterer Diplomaten, die nach Beginn der 'militärischen Sonderoperation' in der Ukraine aus dem russischen Außenministerium zurückgetreten sind, aber fast keiner von ihnen hat sich öffentlich dazu geäußert." Bondarew habe seine Entscheidung nicht mit seinen Kollegen besprochen und sich noch "keine Gedanken über Zukunftspläne" gemacht, so die St. Petersburger Zeitung.

Zu den russischen Diplomaten, die sich bisher öffentlich kritisch zu Wort meldeten, gehört der Vertreter bei der Klimakonferenz, Oleg Anisimow, der sich schon Ende Februar im Namen aller Landsleute "entschuldigte", die den Angriffskrieg nicht verhindern konnten. Er betonte, seine "persönliche Meinung" mitgeteilt zu haben.