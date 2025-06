Erster Rückholflug für Deutsche aus Israel

Vor dem Hintergrund des Krieges zwischen Israel und dem Iran startet heute die erste Rückholaktion der Bundesregierung für deutsche Staatsbürger aus Israel. Vom jordanischen Amman aus soll im Laufe des Tages eine Chartermaschine im Auftrag des Auswärtigen Amtes abheben. An Bord: Rund 180 Deutsche, die sich angesichts der aktuellen Lage zur Ausreise aus Israel entschieden haben. Für Donnerstag ist ein weiterer Sonderflug von Amman nach Frankfurt geplant.

An den Kosten müssen sich die Reisenden beteiligen. Pro Person fällt eine Gebühr in Höhe von 300 Euro an. Um eine verbindliche Buchung und bestmögliche Flugauslastung sicherzustellen, ist eine Anzahlung in Höhe von 50 Euro fällig. Die Bundesregierung übernimmt die Abwicklung der Rückholflüge. Die Reise von Israel nach Jordanien müssen die Betroffenen selbst organisieren.

Tausende bei "Elefand" für Israel und den Iran registriert

Auf der Krisenvorsorgeliste "Elefand" des Auswärtigen Amtes sind mehr als 4.000 Personen registriert, die sich derzeit in Israel aufhalten. Wie viele von Ihnen ausreisen wollen, ist unklar.

Vergleichbare Planungen für Sonderflüge aus Drittstaaten für Deutsche, die noch im Iran sind, hat die Bundesregierung bisher nicht mitgeteilt. Auf der Liste für den Iran stehen rund 1.000 Namen. Auch hier ist eine direkte Ausreise per Flugzeug aktuell nicht möglich.

Erschwerte Ausreisemöglichkeiten

Nach Informationen des Auswärtigen Amtes sind die Grenzübergänge nach Armenien und in die Türkei geöffnet. Die Bundesregierung prüfe fortwährend Ausreisemöglichkeiten für Deutsche aus dem Iran, teilte das Auswärtige Amt mit.

Die volatile Sicherheitslage im Iran und in Israel erschwere derzeit eine Planung von Überlandfahrten, hieß es weiter. Deshalb seien deutsche Staatsangehörige vor Ort aufgerufen, abhängig von ihrer individuellen Lage, verfügbaren Schutzräumen und etwaigen Anweisungen der lokalen Sicherheitsbehörden in eigener Verantwortung Ausreisemöglichkeiten auf dem Landweg abzuwägen. Da es auch für das Seegebiet vor Israel eine Gefahrenmeldung gibt, könne eine Ausreise über den Hafen von Haifa derzeit nicht ermöglicht werden.

Berichten zufolge versuchen Tausende Menschen, Teheran und andere große Städte zu verlassen. Es werden lange Staus gemeldet, an den Tankstellen bildeten sich lange Schlangen.