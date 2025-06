Erster Nationaler Veteranentag: "Es war höchste Zeit"

Die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) hat Politik und Gesellschaft zu Fürsorge und Respekt gegenüber den Veteraninnen und Veteranen der Bundeswehr aufgerufen. "Veteraninnen und Veteranen sind Teil unserer Gesellschaft", sagte Klöckner am Sonntag in Berlin am ersten bundesweiten Veteranentag.

Der Dienst sei für viele fordernd und belastend gewesen. "Manche tragen Wunden davon, sichtbar oder unsichtbar", so Klöckner. Für sie brauche es verlässliche und unbürokratische Hilfe "mit echter Fürsorge".

"Anerkennung und Respekt"

Anlässlich des ersten Veteranentags in Deutschland waren an 130 Orten bundesweit Veranstaltungen geplant worden. Die zentrale Festveranstaltung fand rund um das Reichstagsgebäude in Berlin statt. Auf der Internetplattform X nannte der nach Kanada abgereiste Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Bundeswehr einen festen Bestandteil der Gesellschaft. "Die Frauen und Männer, die in ihr dienen oder gedient haben, verdienen unseren Dank, unsere Anerkennung und unseren Respekt", schrieb Merz:

Öffentliche Sichtbarkeit der Streitkräfte

Mit großer Mehrheit hatte der Bundestag vergangenes Jahr die Einführung des Veteranentages am 15. Juni beschlossen. "Es war höchste Zeit für diesen Schritt", sagte die Bundestagspräsidentin: "Denn dieser Tag schafft etwas, das lange gefehlt hat: öffentliche Sichtbarkeit, Anerkennung und Respekt für alle, die in den Streitkräften unseres Landes gedient haben."

Fotoausstellung im Reichstagsgebäude: "Wounded - The Legacy of War"

Die Bundeswehr sei eine Parlamentsarmee, betonte Klöckner: "Und genau deshalb tragen wir als Parlamentarier auch eine besondere Verantwortung. Deshalb würdigen wir heute die Menschen, die bereit waren, für dieses Land und für unsere gemeinsamen Grundwerte Dienst zu leisten." Im Reichstagsgebäude wird aus diesem Anlass die Fotoausstellung "Wounded - The Legacy of War" des Fotografen und Musikers Bryan Adams gezeigt.

Friedensbewegung: Lieber Krankenpfleger als Soldaten feiern

Kritik an dem neuen Gedenktag kam von linken Gruppierungen und der Friedensbewegung. Die Deutsche Friedensgesellschaft-Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen kritisierte den Veteranentag als "Militarismus pur". "Statt Soldaten zu feiern, deren Handwerk es ist, im Ernstfall Menschen zu töten, sollten lieber zivile Helfer wie Krankenpfleger oder Menschen aus dem Katastrophenschutz, die Menschenleben retten, gefeiert werden", sagte der politische Geschäftsführer Michael Schulze von Glaßer dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". Im Berliner Regierungsviertel waren mehrere Gegendemonstrationen angemeldet.