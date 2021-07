Erster Milliardär im Weltraum - Start geglückt

Der britische Unternehmer und Abenteurer Richard Branson ist auf dem Weg ins All. Der 70-jährige Milliardär nimmt als Teil einer sechsköpfigen Crew an einem Testflug seines Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic teil. Ein in der Wüste im US-Bundesstaat New Mexico gestartetes Trägerflugzeug bringt den Raumflieger "VSS Unity" zunächst in eine Höhe von rund 15 Kilometern. Die wie ein Düsenjet aussehende "VSS Unity" fliegt dann auf eine Höhe von rund 90 Kilometern, wo die Passagiere Schwerelosigkeit erleben und die Erdkrümmung sehen können.

Virgin Galactic will ab dem kommenden Jahr zahlende Weltraumtouristen ins All bringen. Branson steht damit in Konkurrenz zum privaten Raumfahrtunternehmen Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Der reichste Mensch der Welt will seinerseits am 20. Juli in den Weltraum fliegen - als Passagier des ersten bemannten Flugs von Blue Origin.

