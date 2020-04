Erster Koalitionsausschuss seit Corona: Zurück zum Streit?

Fast unheimlich wirkte die Geschlossenheit, mit der die große Koalition sich in der Krise präsentierte. Vielleicht war auch schlicht keine Zeit, sich zu streiten. CDU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus verweist darauf, dass man in kurzer Zeit viele Sachen habe auf den Weg bringen müssen: "Wir haben das in den letzten Wochen sehr gut hingekriegt, uns da zusammenzuraufen und immer wieder gute Kompromisse zu finden." Geht es nach Brinkhaus, soll es so weitergehen. Ob das was wird, zeigt sich am Abend, wenn sich die Parteispitzen zum virtuellen Koalitionsgipfel zusammenschalten. Konfliktthemen gibt es reichlich.

Kurzarbeitergeld anheben

Die SPD fordert das. Sie war zwar selbst für die Ausweitung des Kurzarbeitergeldes, sieht jetzt aber ein Problem: Ein Ende der Kurzarbeit ist nicht in Sicht. Es mache einen Unterschied, ob ein Beschäftigter nur ein paar Wochen mit 60 beziehungsweise 67 Prozent seines Lohns auskommen müsse oder monatelang, sagt SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Die Forderung: Ein Gesetz um das Kurzarbeitergeld auf 80 Prozent des Nettoverdienstes anzuheben, für Beschäftigte mit Kind auf 87 Prozent.

Die CDU will das Kurzarbeitergeld nicht pauschal anheben. Begründung: Es sei schon jetzt kaum mehr finanzierbar. Helfen will die CDU zunächst nur denen, die durch das Kurzarbeitergeld "in existenzielle finanzielle Nöte gekommen sind", sagt CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Wenig Aussicht auf Einigung – zumindest heute

Arbeitsminister Heil (SPD) lehnt das ab, weil "kompliziert und nicht administrierbar". Er erwartet im Koalitionsausschuss keine Beschlüsse dazu - wie auch Carsten Schneider, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD. Das Thema werde wohl eher nur andiskutiert.

Dafür spricht auch die Äußerung von Unionsfraktionschef Brinkhaus, der laut dpa in einer Videokonferenz sagte: Wenn die Union den Sozialdemokraten in dieser Woche entgegenkomme, werde Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kommende Woche mit der nächsten Forderung kommen. Das hört sich schon wieder nach Koalitionsschach an, wie man es vor der Corona-Krise kannte.

Unterstützung für Studierende

Welche Forderungen Brinkhaus meint, ist nicht überliefert. Aber die Auswahl an SPD-Forderungen ist gerade groß. Beispiel Studierendenförderung: Wer bisher keinen Anspruch auf Bafög hatte und durch die Corona-Krise in Finanznöte geraten ist, weil er seinen Nebenjob verloren hat, der soll künftig Bafög beantragen können.

Die zuständige Ministerin Anja Karliczek von der CDU hält das für falsch und beruft sich auf ein langwieriges Gesetzgebungsverfahren. Stattdessen solle es zinslose Darlehen für Studierende geben, die schnell beantragt werden können. Karliczek hat eine schnelle Einigung angekündigt.

Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie

Beide Koalitionspartner wollen der gebeutelten Gastronomie helfen, aber auf unterschiedliche Weise. Die CSU will die Mehrwertsteuer für Hotels und Gaststätten grundsätzlich auf sieben Prozent senken. Das nützt der Branche zwar für den Moment nichts, könnte aber nach dem Shutdown helfen, wenn Gastronomen wieder öffnen dürfen.

Die Senkung verhindere keine Insolvenzen, kritisiert SPD-Mann Schneider. Der Vorschlag sei deshalb "völlig falsch". Gegenvorschlag: die Soforthilfen um drei Monate verlängern. Sie sollen je nach Betriebsgröße zwischen 9.000 und 15.000 Euro liegen.

Bundeswirtschaftsminister Altmaier (CDU) hält den CSU-Plan für eine "gute Option" unter mehreren. Altmaier warnt aber davor, jetzt schnell weitere Bereiche zu öffnen. Dass Mehrwertsteuersenkungen heute Abend beschlossen werden, ist laut SPD unwahrscheinlich.

Grundspannung wegen Grundrente

Mancher Sozialdemokrat dürfte mit düsterer Stimmung in die abendliche Schaltkonferenz gehen. Das SPD-Thema Grundrente war nach langem Ringen als Kompromiss vom Kabinett beschlossen worden. Das war im Februar. Heute sollte sie vom Bundestag debattiert werden. Die Union verhinderte das. Begründung laut CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt: Es gebe noch eine Reihe von Fragen, die der Arbeitsminister beantworten müsse, bevor der Bundestag die Grundrente beraten kann. Abwicklung durch die Rentenversicherung sei so eine Frage.

Zuvor hatte es schon aus der CDU Anläufe gegeben, die Grundrente wegen der Corona-Krise zu verschieben. In der SPD-Bundestagsfraktion sieht man das so: "Viele in der Union wollen sie im Kern einfach nicht", sagt Carsten Schneider. Er sei sehr enttäuscht. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans wirft der Union vor, "auf dem Verweigerungstrip" zu sein, bei allem was Arbeitnehmer, Rentner und Kommunen angehe. Das sind Sätze, die sich nicht mehr nach Krisenpakt anhören. Der politische Streit ist zurück.