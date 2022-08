Erster Getreidefrachter aus Ukraine erreicht sein Ziel

Nach der internationalen Vereinbarung über Getreidelieferungen aus der Ukraine hat der erste Frachter seinen Zielhafen erreicht. Das unter türkischer Flagge fahrende Schiff "Polarnet" legte am Hafen von Derince im Golf von Izmit an, nachdem es am 5. August mit 12.000 Tonnen Mais die Stadt Tschornomorsk am Schwarzen Meer verlassen hatte. Das beobachteten Reporter der Nachrichtenagentur AP.

"Botschaft der Hoffnung"

"Das sendet jeder Familie im Nahen Osten, Afrika und Asien eine Botschaft der Hoffnung: Die Ukraine wird euch nicht im Stich lassen", schrieb der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba auf Twitter. Wenn sich Russland an "seine Verpflichtungen" halte, werde "der Getreidekorridor die weltweite Nahrungsmittelsicherheit aufrechterhalten".