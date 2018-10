Erster Flug vom neuen Istanbuler Großflughafen gestartet

Zwei Tage nach der feierlichen Eröffnung ist das erste Passagierflugzeug vom Istanbuler Großflughafen gestartet. Die Maschine der Turkish Airlines hob mit 340 Menschen an Bord in Richtung Ankara ab; weitere Flüge nach Nordzypern und der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku sollen in dieser Woche folgen.

Flughafen pünktlich zum Jahrestag der Republik eröffnet

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte den Istanbul Airport am Montag - dem 95. Jahrestag der Gründung der türkischen Republik - eröffnet. Es ist ein Megaprojekt, mit dem Erdogan die Türkei zu einem Global Player machen will. In der ersten Phase sollen über Istanbul Airport jährlich 90 Millionen Passagiere reisen; bis 2029 sollen es bis zu 200 Millionen werden.