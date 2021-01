Entwurf für Corona-Gipfel: OP-Maskenpflicht und mehr Homeoffice

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder beraten am Nachmittag über das weitere Vorgehen im Kampf gegen Corona - und werden den Lockdown wohl über den 31. Januar hinaus bis 15. Februar verlängern. Nachdem mehrere Ministerpräsidenten das bereits gefordert hatten, sieht auch eine Beschlussvorlage des Bundeskanzleramts für den Corona-Gipfel die Fortführung der Schutzmaßnahmen vor. Darüber hinaus schlägt der Entwurf, der dem ARD-Hauptstadtstudio sowie den Nachrichtenagenturen AFP und Reuters vorliegt, in einigen Punkten eine Verschärfung vor.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gibt es allerdings erhebliche Unstimmigkeiten über schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Mehrere SPD-Länder hätten Änderungen an einer Beschlussvorlage, die an mehrere Länder verschickt worden sei, verlangt, berichtete die dpa unter Berufung auf Teilnehmerkreise sowie entsprechende Papiere. Vor der Video-Schalte der Kanzlerin mit en Ministerpräsidenten solle es noch Vorgespräche geben.

Mit OP-Masken zum Einkaufen?

Plädiert wird in der Beschlussvorlage unter anderem für eine Pflicht zum Tragen medizinischer Masken im Nahverkehr und in Geschäften - also sogenannter OP-Masken oder "sogar virenfilternder Masken der Standards KN95 oder FFP2".

In Bayern gilt für den öffentlichen Nahverkehr und den Einzelhandel bereits eine FFP2-Maskenpflicht. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) geht zwar von einer Verschärfung der Maskenpflicht in Deutschland aus, sagte aber im "ARD-Morgenmagazin": "Ob es wirklich verpflichtend die FFP2-Maske sein muss oder ob nicht diese OP-Masken, diese medizinischen Masken, reichen, das wird heute auch noch einmal diskutiert." Experten hätten den Ministerpräsidenten bei einer Schalte am Montag gesagt, "dass diese einfacheren Varianten auch schon deutlich mehr Schutz bieten als die normalen Stoffbedeckungen, die jetzt noch viele tragen."

Mehr Homeoffice soll möglich werden

Zudem will der Bund Unternehmen verpflichten, soweit wie möglich ein Arbeiten im Homeoffice anzubieten: "Dazu wird das Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine Verordnung erlassen, wonach Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber überall dort, wo es möglich ist, den Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice ermöglichen müssen, sofern die Tätigkeiten es nach ihrer eingehenden Prüfung zulassen", heißt es in einem Entwurf.

Bei diesem Punkt könnte es kontroverse Diskussionen geben: Während der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) beispielsweise gegen eine Homeoffice-Pflicht ist und stattdessen Steueranreize fordert, sprach sich Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) für verbindliche Regelungen für Arbeitgeber aus. Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) erwartet von den Beratungen von Bund und Ländern zur Corona-Krise vor allem weitere Einschnitte im Arbeitsleben, wie er im "ARD-Morgenmagazin" sagte.

Entwurf: 15-km-Regel ausweiten - Bleiben Schulen zu?

Die Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich sollen dem Entwurf zufolge bis Mitte Februar unverändert gelten. Darüber hinaus sollen die Regelungen für Corona-Hotspots auch auf andere Gegenden ausgeweitet werden können - sowohl was mögliche Ausgangssperren als auch eine Begrenzung des Bewegungsradius bis 15 Kilometer angeht.

In Bayern gibt es bereits landesweit eine nächtliche Ausgangssperre. Die 15-km-Regel gilt bisher für Menschen in Landkreisen oder kreisfreien Städten, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 200 überschritten hat.

Nach Reuters-Informationen sehen die SPD-Länder eine Ausgangssperre kritisch - und wollen die entsprechende Passage streichen. Auch gegen die vom Kanzleramt vorgeschlagene Verlängerung der Schulschließungen bis Mitte Februar gebe es Widerstand, hieß es.

Konzept für Öffnungsstrategie

Nach Vorstellung des Bundes soll eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern bis zum 15. Februar "ein Konzept für eine sichere und gerechte Öffnungsstrategie erarbeiten, welche auch die notwendigen Voraussetzungen schafft, ein erneutes Ansteigen der Zahlen zu vermeiden".

Auch mehrere Ministerpräsidenten für Lockdown-Verlängerung

Nach Angaben der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) waren auch die sozialdemokratischen Regierungschefs bei ihren Vorgesprächen für eine Verlängerung des Lockdowns um zwei Wochen. Dies müsse aber andererseits auf jeden Fall an Wirtschaftshilfen gekoppelt werden.

Darüber hinaus plädierten bereits mehrere Unions-Regierungschefs für eine Lockdown-Verlängerung. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte am Montag dem BR, die bisherigen Maßnahmen müssten "vernünftig fortgesetzt" werden. Im "Münchner Merkur" präzisierte er: "Wir müssen den Lockdown bis Mitte Februar verlängern." Auch Kitas und Schulen sollen Söder zufolge so lange geschlossen bleiben. Auch die Ministerpräsidenten von Sachsen und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident, Michael Kretschmer und Daniel Günther (beide CDU) zeigten sich offen für eine Fortführung des Lockdowns.

