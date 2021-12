Erste Regierungserklärung: Kanzler Scholz ruft zum Impfen auf

Bundeskanzler Olaf Scholz hat seine erste Regierungserklärung im Bundestag gehalten. Dabei dankte er unter anderem seiner Vorgängerin: "Bundeskanzlerin Merkel hat alles nur mögliche getan, um die Staffelübergabe an ihren Nachfolger so reibungslos wie nur irgend möglich zu gestalten", sagte Scholz in einer persönlichen Bemerkung. "Die unaufgeregte demokratische Zivilität des Übergangs" sei "weltweit mit viel Bewunderung und Respekt aufgenommen" worden.

Ansonsten begann Scholz' Regierungserklärung wie die letzte von Angela Merkel endete: mit dem Thema Corona. "Die Lage ist schwer, aber die Lösung liegt auf der Hand", so der SPD-Politiker im Bundestag. Im vergangenen Winter sei das oberste Gebot gewesen, Kontakte zu reduzieren. Jetzt seien regelmäßige Tests und behutsamer Verzicht auf Kontakte angebracht, sagte Scholz. "Aber am allerwichtigsten ist: Jeder kann und sollte sich impfen lassen."

Bis zum Jahresende sollten 30 Millionen Dosen verimpft werden, ob als Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung. 19 Millionen Impfungen seien bereits erreicht. Auf den von Gesundheitsminister Karl Lauterbach festgestellten Mangel an Impfstoff-Vorräten ging Scholz nicht ein.

Deutschland trotz Corona eine "wehrhafte Demokratie"

Der neue Kanzler erklärte, er habe "Respekt vor ernst gemeinten Einwänden" und sei bereit, zuzuhören und sich der Debatte zu stellen. An die, so Scholz, "kleine extremistische und ungehemmte Minderheit" gewandt, die sich "in der Pandemie vom Staat und der Wissenschaft abgewendet hat", sagte der Kanzler, Deutschland werde es sich nicht gefallen lassen, dass die Minderheit der Mehrheit ihren Willen aufzwinge.

"Unsere Demokratie ist eine wehrhafte Demokratie." Das gelte für den Kampf gegen Rechtsextremismus, aber auch beim Thema "Organisierte Kriminalität", der Scholz "den Geldhahn zudrehen" will.

Scholz: "Ein Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen"

Scholz stellt die Deutschen angesichts des Kampfs gegen den Klimawandel auf tiefgreifende Änderungen ein. Der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen müsse beschleunigt werden. Bis 2030 sollen 80 Prozent des Strombedarfs aus erneuerbaren Quellen kommen. "Damit liegt vor uns die größte Transformation unserer Industrie und Ökonomie seit mindesten 100 Jahren."

"Der Wohlstand unseres Landes hängt an unserer Fähigkeit, die Infrastrukturen für das klimaneutrale Zeitalter aufzubauen." Bundeskanzler Olaf Scholz

Generell käme es in der nächsten Legislaturperiode darauf an, in vielen Bereichen zu modernisieren und zu investieren - von Ladesäulen und Windparks über die Digitalisierung bis zur Verwaltung. Es habe keinen Sinn, "gegen die Krise anzusparen".

Die Rolle der Wirtschaft

Zur Finanzierung sagte Scholz, man wolle Ausgaben auf den Prüfstand stellen und Möglichkeiten zur Steuerumgehung weiter einschränken. Eine entscheidende Rolle weist Scholz indes der Wirtschaft zu, der er "Superabschreibungen in den Jahren 2022 und 2023 bei Investitionen in den Klimaschutz und die Digitalisierung" in Aussicht stellte.

Junge und innovative Unternehmen sollen zudem weitere Steuervorteile bekommen, die Förderbank KfW eine noch stärkere Rolle spielen. Damit hoffe Scholz, Deutschland zum führenden europäischen Standort für Start-ups zu machen.