Erste Opfer des Air-India-Absturzes wurden identifiziert

Nach dem Absturz einer Passagiermaschine in Indien haben die Behörden mit der Übergabe der sterblichen Überreste der Opfer an ihre Familie begonnen. Der Klinikmitarbeiter in der Stadt Ahmedabad, Rajneesh Patel, sagte am Sonntag, bisher seien 32 Opfer mithilfe von DNA-Abgleichen identifiziert und ihre Angehörigen informiert worden. 14 Familien hätten bereits Überreste in Empfang genommen. Die ersten Todesopfer wurden bestattet.

Das Unglück im Unionsstaat Gujarat kostete am Donnerstag mindestens 270 Menschen das Leben – 241 an Bord der Boeing 787 Dreamliner und 29 am Boden. Die Maschine der Gesellschaft Air India war nach London unterwegs und prallte wenige Minuten nach dem Start in das Studentenwohnheim einer medizinischen Hochschule in einem Wohngebiet der Stadt Ahmedabad im Nordwesten des Landes. Ein Passagier überlebte das Unglück.

Viele Opfer unkenntlich

Die meisten der Todesopfer waren bis zur Unkenntlichkeit verbrannt oder verstümmelt. Hunderte Angehörige der Absturzopfer gaben im Krankenhaus DNA-Proben ab, um eine Identifizierung der Toten zu ermöglichen.

Familien harrten vor der Leichenhalle des Krankenhauses aus, während die Behörden Formalitäten erledigten und die Toten in Krankenwagen gelegt wurden. Viele Angehörigen äußerten sich frustriert über die lange Dauer des Prozesses. Die Behörden erklärten, dass es normalerweise bis zu 72 Stunden dauere, bis ein DNA-Abgleich abgeschlossen sei. Das Verfahren werde aber beschleunigt.

Untersuchungsausschuss eingesetzt

Die indische Regierung setzte einen Untersuchungsausschuss ein, der die Unglücksursache ermitteln soll, wie das Ministerium für Zivilluftfahrt am Samstag mitteilte. Informationen erhoffen sich die Experten vom Flugdatenschreiber der Unglücksmaschine, der am Freitag geborgen wurde. Die Behörden haben außerdem damit begonnen, alle Maschinen vom Typ Boeing 787 Dreamliner der Air India zu überprüfen.

