Erste Omikron-Fälle in Japan nachgewiesen

In der westjapanischen Stadt Osaka haben sich drei Menschen mit dem Omikron-Virus angesteckt. Ein Ehepaar und deren zehnjährige Tochter sind betroffen. Sie waren nicht im Ausland und hatten auch keine Kontakt mit Personen, die ins Land eingereist sind. Aktuell befinden sie sich alle drei im Krankenhaus und haben milde Verläufe.

Quarantäne für Omikron-Kontaktpersonen

Japan will an seinen eingeführten, strengen Einreisekontrollen festhalten, vor allem die neue Omikron-Variante mache ihnen große Sorge. Die strengen Kontrollen sollen so lange gelten, bis es nähere Informationen über die Omikron-Variante des Virus gebe, so der Ministerpräsident Fumio Kishida. Außerdem wolle er eine 14-tägige Quarantäne für Menschen einführen, die in engem Kontakt mit Omikron-Patienten standen. Diese sollten in Unterkünften leben, die von der Regierung ausgewählt worden sind und nicht wie bisher zu Hause.

Sehr strenge Einreisekontrollen in Japan

Die Einreisekontrollen Japans gehören zu den strengsten weltweit und verbieten fast allen Ausländern die Einreise. Sie waren kurzzeitig gelockert worden, wurden aber wegen der Omikron-Mutation erneut verhängt. Bislang hat Japan 80 Omikron-Fälle registriert.