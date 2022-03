Erste Novavax-Impfungen in Bayern wohl ab Mittwoch

In Bayern werden voraussichtlich an diesem Mittwoch die ersten Corona-Impfungen von Novavax verabreicht. Die Impfzentren seien vorbereitet, die ersten Dosen des Totimpfstoffs sollten am Mittwoch dort ankommen, teilte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums auf Anfrage mit.

Zunächst begrenzte Liefermengen und präferierte Impfgruppen

"Da die Liefermenge zunächst begrenzt ist, steht er als erstes all denjenigen zur Verfügung, die sich beruflich um die besonders vulnerablen Gruppen kümmern." Die Terminvergabe liege in der Verantwortung der Impfzentren.

Am Donnerstag will Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) ein Impfzentrum besuchen.

Vollständige Zulassung wohl erst in zweiter Jahreshälfte

Der US-Impfstoffhersteller Novavax erwartet die vollständige Zulassung seines Impfstoffs gegen Covid-19 in noch in diesem Jahr. "Wir werden die vollständige Zulassung unseres Impfstoffs (...) in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 anstreben", sagt Konzernchef Erck.

Das Unternehmen rechnet im Jahr 2022 mit einem Gesamtumsatz von vier bis fünf Milliarden Dollar. Analysten gehen von 4,70 Milliarden Dollar aus.