Erste Ergebnisse: G7 einig bei Hilfe für Amazonas

Brexit: Johnson will weniger zahlen

Der britische Premierminister Boris Johnson will den G7-Gipfel offenbar nutzen, um für den Fall eines No-Deal-Brexits nachzuverhandeln. Medienberichten zufolge will er nur ein knappes Viertel der vereinbarten Summe an die EU zahlen. Das berichtete der Sender "Sky News" im Vorfeld eines Treffens mit EU-Ratspräsident Donald Tusk.

Demnach will Großbritannien nur neun statt der geplanten 39 Milliarden Pfund zahlen. Die unter seiner Vorgängerin Theresa May vereinbarte Brexit-Schlussrechnung verliere im Falle eines fehlenden Abkommens an Gültigkeit.

Johnson betonte aber, es bestünden gute Chancen, dass man sich auf ein Abkommen mit der EU einigen könne. Als Austrittsdatum Großbritanniens aus der EU nannte Johnson den 31. Oktober, egal unter welchen Umständen.

Trump plant großen Handelsvertrag mit Großbritannien

Neue Möglichkeiten nach dem Brexit hatten indes die USA in Aussicht gestellt. Johnson traf sich in Biarritz zu einem Arbeitsfrühstück mit US-Präsident Donald Trump. Dieser plant "einen sehr großen Handelspakt" mit Großbritannien. Sobald das Vereinigte Königreich die Europäische Union verlasse, wolle er sich mit Johnson an die Ausarbeitung machen, kündigte Trump in Biarritz an.

Großbritannien hofft darauf, durch ein Freihandelsabkommen mit den USA den transatlantischen Warenaustausch zu erhöhen. Dies soll zum Teil den Wegfall europäischer Absatzmärkte durch den EU-Austritt kompensieren. "Es gibt riesige Gelegenheiten für Großbritannien auf dem US-Markt", sagte Johnson. Er räumte in einem BBC-Interview aber ein, dass die Verhandlungen mit Washington schwierig würden und ein Abschluss innerhalb eines Jahres sehr ehrgeizig sei. Diesen Zeitraum hatte Trump laut Johnson in Aussicht gestellt.

In Bezug auf die Handelsstreitigkeiten der USA mit China teilte Trump mit, er wolle sich nicht unter Druck setzen lassen. Er gehe davon aus, dass die G7-Partner den Handelskrieg akzeptierten.