Erste Bilanz des "Masterplans" von Horst Seehofer

Das Entwicklungsministerium meldet Vollzug

Das ebenfalls CSU-geführte Entwicklungsministerium ist für das Handlungsfeld "Herkunftsländer" zuständig. Von dort heißt es: "Die unser Haus betreffenden Maßnahmen sind in voller Umsetzung." Das Ministerium arbeite daran, Fluchtursachen zu verringern, schaffe neue Beschäftigungsmöglichkeiten rund um Syrien, und auch beim Schulbesuch in den Herkunftsländern meldet der Sprecher von Entwicklungsminister Müller Vollzug: "Allein in der Krisenregion um Syrien konnten rund 350.000 Flüchtlingskinder zur Schule gehen."

Ob das aber ein direktes Ergebnis von Seehofers Masterplan ist – und ob das ausreicht – bleibt fraglich.

Seehofer setzt auf nationale Maßnahmen

Auf EU-Ebene strebt Seehofer in seinem Masterplan unter anderem eine europäische Grenzpolizei an. Die ist bislang nicht in Sicht, ebenso wenig wie ein gemeinsames Europäisches Asylsystem, kurz GEAS, das es laut Masterplan geben soll. Seehofers Sprecherin räumt ein: "Ich glaube, die GEAS-Diskussion ist allen bekannt, die durchaus schwierig ist – und das nicht erst seit heute, sondern seit vielen Jahren."

Bei der Präsentation des Masterplans betonte Seehofer: "Je weniger Europa leisten kann, desto mehr gewinnen nationale Maßnahmen an Bedeutung". Doch auch in diesem Handlungsfeld, dem der nationalen Maßnahmen, gibt es Schwierigkeiten bei der Umsetzung, nämlich dann, wenn die Bundesländer involviert sind.

Bei den sogenannten Ankerzentren beispielsweise. Ministeriumssprecherin Petermann sagt, sie seien "im Prinzip in allen Bundesländern wirkungsgleich vorhanden." Wirkungsgleich – das bedeutet: Nur in Bayern, Sachsen und dem Saarland gibt es tatsächlich Ankerzentren, die so heißen. Alle anderen Bundesländer weigerten sich jedoch, Verfahren zu ändern und Erstaufnahmeeinrichtungen umzubenennen. Es gebe bereits ein bewährtes, funktionierendes System, hieß es aus vielen Landesregierungen.

Die Länder ziehen nicht mit

Auch das von Petermann erwähnte Gesetz über die sicheren Herkunftsländer ist zwar auf dem Weg, wird aber im Bundesrat voraussichtlich nicht die benötigten Stimmen bekommen; die Grünen lehnen die Einstufung der Maghreb-Staaten und Georgiens als sichere Herkunftsstaaten ab.

Ein Punkt, der im Sommer für wochenlange Diskussionen gesorgt und beinahe zum Koalitionsbruch geführt hat, verdient noch genauere Betrachtung: Der über die Zurückweisung an der Grenze. Ein Kompromiss des Koalitionsstreits war, dass das Bundesinnenministerium Verwaltungsvereinbarungen mit jenen Ländern aushandelt, in denen Flüchtlinge schon einen Asylantrag gestellt haben. Mit Spanien und Griechenland gibt es die mittlerweile, sie haben aber kaum Auswirkungen: Bis zum 17. Dezember wurden sieben Personen an der deutsch-österreichischen Grenze nach Griechenland zurückgewiesen, gar keine nach Spanien. Und mit Italien gibt es noch keine Vereinbarung. Die Verhandlungen darüber sind schwierig, Seehofer hat sie ans Kanzleramt übergeben.

Von zügiger Umsetzung hatte Innenminister Seehofer bei der Präsentation gesprochen, in dieser Legislaturperiode solle das geschehen. Doch er muss geahnt haben, dass es nicht einfach wird: Sein Masterplan, räumte er ein, das sei ein längerfristiges Projekt: "Der Abschluss des Masterplans wird möglicherweise nicht mit dem Abschluss meiner Amtsperiode zusammenfallen. Ich weiß noch nicht, was länger dauert."