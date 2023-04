Erst im 3. Wahlgang: Wegner Regierender Bürgermeister in Berlin

Der CDU-Politiker Kai Wegner ist im dritten Anlauf zum neuen Regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt worden. Im Abgeordnetenhaus in einer geheimen Abstimmung erhielt er 86 Ja- und 70 Nein-Stimmen. Wegner nahm die Wahl an.

Der 50-Jährige löste SPD-Chefin Franziska Giffey nach nur anderthalb Jahren in dem Amt ab und führt künftig eine schwarz-rote Koalition. Erstmals seit mehr als 20 Jahren hat das Berliner Abgeordnetenhaus wieder einen CDU-Politiker zum Regierenden Bürgermeister gewählt. Die Wiederholungswahl fand im Februar statt.

Gescheiterte Wahlgänge: CDU und SPD weisen sich gegenseitig Schuld zu

Voraus ging am Donnerstag ein mehrstündiger Wahl-Krimi: Nach den zuvor zwei gescheiterten Durchgängen bei der Wahl in Berlin wiesen sich Politiker von CDU und SPD gegenseitig die Schuld zu. "In der SPD gibt es offensichtlich viele, die die Wahl des Regierenden Bürgermeisters nutzen, um mit Franziska Giffey und Raed Saleh abzurechnen", sagte der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete Jan-Marco Luczak dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Das ist staatspolitisch unverantwortlich." Die SPD verliere so weiter an Glaubwürdigkeit, sagte er und betonte: "Die CDU-Fraktion steht geschlossen hinter Kai Wegner."

Der Berliner SPD-Abgeordnete Orkan Özdemir sagte der Nachrichtenagentur dpa: "Ich bin sehr sicher, dass es aus den Reihen der CDU ist. Die müssen ihre Reihen jetzt schließen. (...) Ich hoffe jetzt, dass Herr Wegner seine Leute auf Reihe kriegt." Bei der SPD seien zwei "Gegenakteure" bekannt, die gegen Wegner stimmen wollten, das sei bekannt, gab Özdemir zu. Aber mehr seien es nicht.

Von den 159 Mandaten des Parlaments haben CDU und SPD zusammen 86. Im ersten Wahlgang erreichte Wegner gerade einmal 71 Ja-Stimmen - 15 weniger als das Regierungsbündnis rechnerisch hätte. Im zweiten Wahlgang war es knapper: 79 Ja-Stimmen gegen 79 Nein-Stimmen. Im dritten Wahlgang brauchte Wegner nur noch mehr Ja- als Nein-Stimmen.