Erst Flirt, dann Abzocke: Romance-Scamming

In Westafrika sitzen die Täter

Die, die antworten, sitzen in der Regel in einem afrikanischen "Call-Center", so die Erkenntnisse der Kripo Nürnberg. Die Person ist eigentlich egal. Sie reagieren auf Mails von Männern und Frauen. Sie sind einmal Mann und einmal Frau, je nachdem, wen sie in ihre Fänge bekommen.

Die Täter sitzen meist in Nigeria oder Ghana an PCs, neben sich zahlreiche Handys, Fotos, die aus dem Internet geklaut wurden und einem Standardrepertoir an Antworten für all die Einsamen. Sie verdienen Geld mit der Hoffnung auf Liebe. Es ist ein Job. Ein Job, der viele Frauen und Männer glücklich machen und zum Zahlen animieren soll. Und das klappt auch. Genaue Zahlen über Opfer gibt es nicht, denn die überwiegende Zahl wendet sich aus Scham nicht an die Polizei.

"Nach unseren Erfahrungen betrifft es von zehn Fällen acht Frauen. Die Opfer offenbaren sich den Behörden in der Regel selbstständig nicht. In der Regel werden wir auf drei Schienen auf solche Fälle aufmerksam: Einmal aus der Bankebene heraus, die wirken auf ihre Kunden ein, wenn sie den Verdacht haben, dass diese Opfer einer solchen Straftat wurden. Dann der soziale Nahbereich der Opfer. Das sind Verwandte, Freunde, das sind gute Bekannte, die dann letztlich irgendwann mal auf ein verändertes Verhalten vor allem im Vermögensbereich aufmerksam werden. Und dann sind das eigene Ermittlungen der Polizei, die durch Zufall auf Opfer aufmerksam machen. Zum Beispiel wenn Geschädigte versuchen gefälschte Schecks einzulösen, die sie im Auftrag der Täter einlösen sollen." Jürgen Meier, Kripo Nürnberg

Dunkelziffer liegt im hohen zweistelligen Bereich

Keiner gibt gerne zu, dass er davon betroffen ist. Unser Ansprechpartner ist Michael (Name von der Redaktion geändert). Er hat eine Selbsthilfegruppe in Nürnberg gegründet und ist selbst Opfer eines solchen Romance-Scammings. Er rechnet am Anfang nicht mit einer hohen Beteiligung an der Gruppe, denn die Betroffenen wollen sich eher zurückziehen. Dann folgt oft die Depression und da will die Selbsthilfegruppe ansetzen. Hilfe, Aussprache, Teilen des Erlebten mit anderen. Michael hat durch die Romanze 140.000 Euro Schulden gemacht. Sein Lohn wird gepfändet.

Die Geschichte von Michael

Es war die Liebe zu einer Frau auf Google+. Nett, wunderschön und dann kam sie in Schwierigkeiten. Sie forderte 20, auch mal 50, dann 80 Euro. Dann das Angebot, ein Grundstück in Ghana zu kaufen. Das tut Michael und er hat angeblich Glück: Auf seinem Land wird Gold gefunden. Jetzt soll er es teuer verkaufen, dazu braucht aber der Anwalt noch Tausende von Euros, um das abzuwickeln. Michael macht mit, glaubt daran und hofft auch seine schon angehäuften Schulden abzahlen zu können. Das Geld hat er sich von Freunden geliehen, von der Bank, von Verwandten. Danach folgt noch die Erpressung mit seinen etwas freizügigen Fotos, die er der Damen in guten Zeiten zugeschickt hat. Michael ändert am Schluss fünfmal seine Handynummer. Er versteckte sich in seiner Wohnung, ist tief verschuldet. Wer nachhören will, was ihm erlebt ist, findet hier das Audio dazu. Er hat uns mit veränderter Stimme ein Interview gegeben.