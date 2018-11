Erst Dürre, dann Pleite? Warum es Bayerns Bauern besser geht

Wochenlang Sonne und kaum ein Wölkchen in Sicht: Was die meisten Deutschen als Traumsommer verbuchen und die Tourismusbranche im Land Umsatzrekorde erhoffen lässt, war für viele Landwirte ein Alptraum. Die Zahl der finanzschwachen Unternehmen in der Landwirtschaft sei in drei Monaten (August bis November) um 11,1 Prozent gestiegen, schreibt der Informationsdienstleister CRIFBÜRGEL.

Damit hätten gut 5.000 landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland derzeit ein erhöhtes Insolvenzrisiko. In der Gesamtwirtschaft sei im gleichen Zeitraum ein entgegengesetzter Trend erkennbar: die Zahl der Unternehmen mit schwacher Bonität habe sich um 3,7 Prozent verringert.

Mehr Insolvenzen im nächsten Jahr erwartet

Die Macher der Finanzanalyse erwarten, dass der extrem trockene Sommer und Frühherbst 2018 mit einigen Monaten Verzögerung einen Anstieg an Insolvenzen bei landwirtschaftlichen Unternehmen nach sich ziehen wird. Demnach werde "die Hitze aus dem Jahr 2018 erst im kommenden Jahr einen Einfluss auf die Insolvenzzahlen im Agrarsektor haben", kommentiert die CRIFBÜRGEL-Geschäftsführerin Ingrid Riehl die aktuellen Zahlen.

Ernteeinbrüche auch in Bayern

Die Folgen sind auch in Bayern spürbar, besonders in Franken und im Nordosten des Freistaats. Günther Felßner, Vize-Präsident des Bayerischen Bauernverbandes, hatte in einem BR-Interview im August wegen des "Sahara-Sommers" Teil- und Totalausfälle der Ernte vor allem im Norden Bayerns beklagt.

Im Durchschnitt sei die bayerische Getreideernte um elf Prozent gegenüber dem Vorjahr eingebrochen, bilanzierte zum Erntedankfest BBV-Präsident Walter Heidl. Als Folge der Trockenheit mussten viele Landwirte Viehfutter zukaufen - eine weitere finanzielle Belastung. Die Hilfsprogramme hierfür beurteilt der Bayerische Bauernverband als unzureichend.

Warum Bayerns Bauern die Krise besser verkraften

Dennoch ist das Gesamtbild in Bayern deutlich weniger dramatisch als in anderen Bundesländern. Die Gründe sind zum einen in der Natur zu suchen: Bayerns Böden sind im Schnitt weniger sandig und wasserdurchlässig als etwa die in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, der Regenmangel fiel nicht ganz so extrem aus wie in Niedersachsen.